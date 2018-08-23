43 миллиона рублей удержано у вологодских пенсионеров

СЕГОДНЯ 18:00 2018-08-23T18:15:05+03:00

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Судебные приставы наложили аресты на пенсии вологжан. За прошлый месяц со счетов снято 42,9 миллиона рублей. Самые большие долги накопились по алиментам, штрафам, коммуналке и просроченным кредитам. Как рассказали в региональном отделении Пенсионного фонда, еще 41 миллион рублей переведен на счета домов престарелых и интернатов, в которых проживают пожилые люди.

Добавим, что приставы обычно удерживают не более 50 % от размера пенсии, а в некоторых случаях – взыскание алиментов на несовершеннолетних детей и возмещение вреда – до 70 %. Пансионаты же для престарелых вологжан могут претендовать на суммы до 75% от среднедушевого дохода.

Обычно пожилые вологжане остаются без средств. Корреспонденты "Комсомолки" обратились за комментраиями в коллегию адвокатов. Оказалось, что некоторые снятые с карт пенсионеров средства можно все-таки вернуть. Адвокат Анатолий Уханов (Адвокатская палата Вологодской области) уверен, что здесь помогут два момента:

1. Нельзя снимать деньги с социальных выплат, в том числе, с пенсий, пособий, стипендий и т.д. (статья 101 Закона N 229-ФЗ об исполнительном производстве);

2. Взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на следующее имущество, принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности: продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении (статья 101 Закона N 229-ФЗ, статья 446 ГПК РФ. ч 1);

Однако в практике работы судебных приставов и судов Вологодской области есть один нюанс, позволяющий снимать деньги с карт многодетных граждан и пенсионеров. Это банковские карты, на счетах которых не указаны социальные категории выплат. При этом должникам нужно иметь ввиду, что снятые и перечисленные на счет суммы по алиментам вернуть уже нельзя (статья 116 СК РФ).

Чтобы добиться справедливости средства, должникам придется сначала узнать ФИО своего пристава-исполнителя, номер исполнительного производства и обратиться с заявлением в ФССП по Вологодской области.

Как оказалось, полученные пенсионером доходы также могут отличаться, и это сильно влияет на возврат средств. Социальные выплаты, такие как ЕДВ, арестовать нельзя, а вот часть страховой пенсии по старости или инвалидности - можно.

Ясно объяснить, какова была логика законодателя при разграничении одинаковых на первый взгляд госгарантий, специалисты Пенсионного фонда пока не смогли, но обещали подготовить подробный комментарий завтра.