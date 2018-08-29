Подведены итоги конкурса "Шоколадные истории"

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-29T13:16:00+03:00

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В Вологде "Комсомолка" подвела итоги творческого конкурса "Шоколадные истории", организованного совместно с Кондитерской фабрикой "АтАг".

Огромное число просмотров условий конкурса - их, по статистике социальной сети "ВКонтакте", было несколько тысяч, - принесло свой результат: самые талантливые и активные достойно справились с непростой задачей.

Напомним, мы предлагали написать историю, рассказ, используя названия сладостей, которые производят кондитеры "АтАга".

Один из фирменных магазинов "АтАга в Вологде на улице Герцена, 14.Фото: Ольга Кузнецова

Многие уже знают их "на зубок", а кто-то смог посмотреть продукцию в фирменном магазине производства или просто зайти на официальный сайт предприятия.

И вот - итоги подведены.

В числе участников - 8-летняя Диана Тимофеева. Некоторые сочинили рассказ в стихах! Поставлен и рекорд - один из участников смог использовать 28 слов- наименований! Среди них - «Здравствуй, Париж», «Кофейный аромат», «Жизнь удалась», «Золото партии», «Настоящие мужики» «Закусон интеллигента»», «Благородные девицы», «Женский протест», "Взрыва эмоций», «Секретарша» «Лилит», «Забегай на чай», «Колхозница Глаша», «Попробуй и ахнешь», «Вкус жизни».

24 августа в 12:00 в Вологде в магазине "АтАГ" на улице Герцена, 14, прошло награждение. Прекрасные подарки - наборы сладостей в оригинальных подарочных упаковках - получили пятеро победителей.

Шоколадное счастье в виде огромного пакета со всевозможными вкусняшками было вручено Ирине Николаевой, Евгении Корешиловой, Альбине Сберегаевой, Ольге Тропиной. Еще один участник - Наташа Тихомирова - не смогла приехать, так что подарок отправился в Шексну.

Интересную историю собравшимся рассказала одна из участниц - Альбина Сберегаева:

- В январе у нас гостила немецкая семья Михаэлис. Они привезли в подарок швейцарский шоколад, типа, он очень вкусный... Мы кушали, хвалили... И вот, в конце апреля я поехала во Франкфурт в гости. Что привести? Завтра - самолёт. Иду грустная по улице Герцена и вижу магазин. Захожу.

Сначала была удивлена яркостью оформления конфет, дизайном, потом поразилась названиям. Перепробовать все не имело смысла, поэтому решила взять всё! Всех конфет по 100 грамм. Получилось 2 пятилитровых берестяных туеска. Заплатила около 3000 рублей. Очень переживала, что на границе меня оштрафуют: шоколад под запретом к ввозу. Но никто не остановил.

А вечером, когда мы в Германии пили иван-чай из Суды, то выложила на стол конфеты. Слово немецкое за слово, всё скушали. А фантики красивые.

Немцы мне теперь говорят - приезжай ещё! И - намекают: конфеты привози!

Итак, наш генеральный спонсор Кондитерское производство "АтАг".

Фирменные магазины "АтАг" есть в Шексне, Вологде, Череповце, Грязовце, Соколе, Великом Устюге по адресам:

· п. Шексна, ТЦ "Мегалит", ул. Труда, 10 (2 этаж)

· г. Вологда, Центральный городской рынок, павильон № 20

· г. Вологда, отдел в магазине по ул. Ленинградская, 48

· г. Вологда, отдел в магазине по ул. Герцена, 14

· г. Вологда, отдел в магазине по ул. Воркутинская, 8

· г. Вологда, отдел на продуктовом рынке по ул. Северная,5

· г. Череповец, Центральный городской рынок, ул. Горького,30

· г. Череповец, Рынок "Простоквашино", ул. Наседкина, 10

· г. Череповец, павильон перед ТЦ "Северо-западный", ул. Ленинградская, 1

· г. Череповец, отдел в магазине по пр.Победы, 102

· г. Сокол, отдел в ТЦ "Визит", ул. Кирова, 19

· г. Великий Устюг, отдел в ТЦ "Прокопьевский", ул. Гледенская, 61 (1 этаж)

· г.Грязовец, ул.Карла Маркса,63 ТЦ "Июль" (1 этаж)

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