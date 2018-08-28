На 2600 процентов выросло число пострадавших дольщиков

СЕГОДНЯ 15:00 2018-08-28T15:43:54+03:00

Один из самых проблемных домов два года стоит без крыши. Фото: Ольга Кузнецова

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На заседании правительства Вологодской области исполняющий обязанности областного прокурора Алексей Васильков назвал шокирующие цифры пострадавших при долевом строительстве и указал областной власти на необходимость активизировать усилия, чтобы минимизировать им ущерб.

Как он сообщил, ситуация в долевом строительстве региона остается сложной. В области зарегистрировано 12 проблемных многоквартирных домов, по которым заключено 956 договоров долевого участия. Из них 300 граждан включено в реестр обманутых дольщиков. За последние 3 года число проблемных объектов увеличилось более чем в три раза, а число пострадавших граждан выросло более чем на 2 600%.

Законы в стране не смогли обезопасить дольщиков.Фото: Ольга Кузнецова

Под давлением дольщиков областными законодателями в октябре 2017 года был принят закон, известный как "закон об обманутых дольщиках". Он предусматривает меры господдержки и содействие в восстановлении нарушенных прав граждан - участников долевого строительства.

Но, как констатирует прокуратура, закон не смог преломить ситуацию, улучшить положение граждан: "В рамках этого закона в эксплуатацию не введен ни один проблемный объект. По ряду непостроенных объектов, включенных в реестр еще в 2016 году, права обманутых дольщиков до сих пор не восстановлены".

Как подчеркнули в прокуратуре, работа региональной власти на этом направлении требует серьезной активизации. По словам заместителя прокурора, срок разрешения проблемных вопросов, установленных в «дорожной карте», утвержденной правительством области, по отдельным объектам расписан вплоть до 4 квартала 2020 года. А это недопустимо.