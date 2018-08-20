2018-08-20T15:03:06+03:00
Общество

Трубочист Евгений Кудымов из Череповца едет на парад в Италию #сочныеновости

А потом отправится обучать коллег в Республику Беларусь
Иван Чухнин
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Цилиндр Евгений заменил банданoй - это допустимо. Фото cherinfo.ruЦилиндр Евгений заменил банданoй - это допустимо. Фото cherinfo.ru
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Череповчанин Евгений Кудымов пакует чемоданы - он планирует принять участие в параде трубочистов в Италии. Традиционное шествие пройдет с 31 августа по 3 сентября.

Всего от России на форум направляется делегация из восьми человек. Как уже стало известно, это пять трубочистов и три девушки, которые пойдут в национальных костюмах с мужчинами, одетых в классическую черную парадную одежду трубочистов: китель с пуговицами и цилиндр.

- Это ежегодный праздник трубочистов, - рассказывает печник и трубочист Евгений Кудымов. В программе - костюмированное шествие, салют. Это праздник и знакомство с иностранными коллегами, налаживание полезных контактов.

Сразу после парада в Италии Евгений Кудымов поедет на международный семинар трубочистов в Белоруссии, где он выступит с докладами для коллег. Обучать ремеслу ему не впервой - специально на трубочистов не готовят, в России есть курсы в Петрозаводске, где он и преподает.

- Трубочист — это не вымирающая профессия, наши услуги достаточно востребованы: мы чистим вентиляцию, дымоходы, обслуживаем заведения общепита. Хотя профессионалов-трубочистов очень мало, — приводит слова Евгения Кудымова официальный сайт Череповца.

Сочные новости.

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