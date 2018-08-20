Анна Хрястунова: "Красный мост непроходим для колясочников"

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-20T12:16:09+03:00

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В среду, 15 августа, власти города проверили готовность Красного моста к сдаче в эксплуатацию. Сейчас здесь залили бетоном ступеньки и приделали на них железный кант. Сколоченные наскоро доски имитируют перила. Члены комиссии их не трогают, но уверены, что за порядком следит технадзор.

Фото со страницы Сергея ВоропановаФото: vk.com

Фото со страницы Сергея ВоропановаФото: vk.com

«Оценил ситуацию на Красном мосту. Закончилось бетонирование лестниц, продолжаются работы по берегоукреплению, по обшивке ступеней металлом, монтажу ограждений лестниц. Установку аппарелей (платформу для перемещения техники, детских и инвалидных колясок) оценил и Максим Выдров, председатель Вологодской городской общественной организации инвалидов. По его мнению, на мост смогут подняться большинство колясок. Все этапы контролируются технадзором», - прокомментировал на своей странице в соцсетях очередную проверку мэр Сергей Воропанов.

На первый взгляд лестницы и подъем на них выглядят вполне благополучно. Однако, судя по публикациям в сетях, неудобства есть: их испытывают вологжанки с детскими колясками и инвалиды.

Вологодский обудсмен Олег Димони предложил испытать новый пандус радикально: «Посадить разработчика в коляску и спустить его вниз по этим рельсам. Если выживет – наградить, если убьется – отпеть. Иного пути вдолбить в головы проектировщиков необходимость учета стандартных углов наклона пандуса для инвалидов-колясочников, я не вижу».

Ремонт Красного моста в ВологдеФото: Светлана МАРКОВА

Пользователи "ВКонтакте" уже назвали крутые подъемы Красного моста "Эверестом": «Покажите видео как представитель инвалидов всходит на коляске на это Эверест!» - пишет Алексей.

«Нам, мамам с детскими колясками, этот Эверест не покорить!.. У кого трехколёсные коляски, вообще можно забыть про этот мост», - сетует Ната.

К мосту редакция «КП» попросила выехать и попробовать подняться на коляске по крутому пандусу руководителя общественной организации «Ареопаг» Анну Хрястунову. Сложности начались прямо с проезжей части - несколько минут понадобилось на то, чтобы просто въехать на тротуар. Высокие бордюры и отсутствие спуска сразу же затруднили въезд.

Ремонт Красного моста в ВологдеФото: Светлана МАРКОВА

Ремонт Красного моста в ВологдеФото: Светлана МАРКОВА

У лестницы мы еще надеялись на чудо, но его не произошло. Железные подъемы для колясок (пандусы) оказались безнадежно круты и оправдали название "Эверест".

А колеса инвалидной коляски никак не смогли встать на приваренные «рельсы».

Ремонт Красного моста в ВологдеФото: Светлана МАРКОВА

Ремонт Красного моста в ВологдеФото: Светлана МАРКОВА

Ремонт Красного моста в ВологдеФото: Светлана МАРКОВА

Анна Хрястунова рассказала, что таких «рельсов» вообще быть не должно, они запрещены: " Применение для инвалидов вместо пандусов аппарелей не допускается! Людям, передвигающимся на инвалидных и других колясках предлагают пользоваться небезопасными, не соответствующими никаким нормами рельсами, которые во всём мире признаны травмоопасными. И вообще уклон крутой! Кстати, на перепадах высот выше 3 метров должны устанавливаться лифты. Если меньше, то нормативные пандусы - т.е. это должна быть сплошная поверхность, а не рельсы. Коляски, и детские, и инвалидные, имеют разную ширину колеи. На фото видно, что моя, например, не попадает колёсами. Да если бы и попадала, то я бы упала, насколько щдесь круто. Не все коляски летают по воздуху, есть и те, которые вообще не поднять, например электрические».

Ремонт Красного моста в ВологдеФото: Светлана МАРКОВА

Анна Хрястунова повторяет вроде бы очевидные истины: "Создание условий для обеспечения безбарьерной среды для всех категорий граждан в современном обществе – одна из важнейших и первостепенных задач государства. Тем более, доступность касается не одного человека. В нашей области инвалидов более 100 тысяч человек".

И просит убрать рельсы, и оборудовать мост с обеих сторон согласно строительным нормам.

Тем более, что с развитием туризма в областной центр приезжают гости из других городов России, иностранцы, среди них также есть люди с проблемами опорно-двигательной системы.

Для тех, кому интересно - СП 59.13330.2016 можно прочитать здесь .

Добавим,что на входные группы Красного моста было потрачено 17, 5 миллионов бюджетных рублей.