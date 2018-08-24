Носил ли Николай Рубцов фуфайку?

СЕГОДНЯ 18:00 2018-08-24T18:33:46+03:00

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Вологодские писатели и краеведы ломают копья - на сайте московского скульптора Владимира Курочкина было опубликовано фото скульптуры поэта Николая Рубцова, который сидит возле батареи на полу в майке и накинутой фуфайке, читая книгу.

Вот эта работа породила дебаты рубцововедов.

Рубцововед из Череповца Леонид Вересов опубликовал фотографию произведения искусства и породил дискуссию:

- Образ неожиданный и неоднозначный... Всё бы ничего, но вот как подаётся комментарий к скульптуре " Поэт Николай Рубцов. Который писал проникновенные лирические стихи, но был при этом хроническим буйным алкоголиком". Такова оценка, которая удручает и вопиёт...

В разговор вступает Сергей Круль:

- А, между прочим, скульптура довольно неплохая, по крайней мере, неожиданная. Рубцов здесь представлен в радостном предвкушении новой строфы, подлинный поэт! А что до слов, что поэт был буйным алкоголиком, то сам скульптор предлагает не обращать особого внимания на эти свои характеристики.

Ко клеветником на своей страничке назвал скульптора вологодский рубцововед Андрей Смолин:

- Любое произведение несёт в себе художественную идею. Выходит, что персонаж скульптуры так часто сидел на полу, у батареи, в ватнике, читая книгу, что это стало его основной чертой биографии и его визитной карточкой?

Если бы, предположим, скульптор изобразил этого человека на крыше вагона - в этом было бы больше правды жизни, чем в данном сюжете. Или в беседе с хорошими друзьями! Или одиноким путником в поле! Или матросом на пароходе!.. Биография этого персонажа дает десятки прекрасных и достоверных сюжетов. И, кстати, достойных для воплощения даже в бронзе! Может, в золоте! Ибо человек этот уникален! И знаменит... Может, в какую минуту он и сидел на полу и читал книгу. Но не это главное в его жизни.

Поэтому этот скульптор – клеветник! Он проиллюстрировал, скажем, мемуары злобной и непорядочной женщины. И только!... Он, наслушавшись каких-то сплетен, не смог понять в человеке главное – его светлую душу и сложнейшую биографию человека послевоенного поколения! И персонаж этот – злобная выдумка, а не человек лишь случайно похожий на великого поэта Николая Рубцова...

"Городской" Николай Рубцов.

В доказательство Андрей Смолин опубликовал две фотографии Николая Рубцова, подписав: "Всегда аккуратным и подтянутым был бывший матрос Николай Рубцов... И даже ходил часто в шляпе, как истинно интеллигентный человек из простого народа...."

Андрей Смолин настаивает:

- Он, по-моему, не любил фуфайки. Тем более, в городе. Зрительный образ слишком опасен в своих обобщениях. Автор этого не учел. Значит, солгал в художественной идее.

Поэтесса из Великого Устюга Елена Виноградова высказывает свое мнение:

- Рубцелюбы негодуют. Скульптор осмелился правдиво изваять их кумира - поэта Рубцова. На мой взгляд скульптура чрезвычайно удачна и убедительна... Из песни слова не выкинешь, какой был поэт, таким и изобразили.

Вологодский краевед, историк Александр Быков также высказал свое мнение:

- Нет пафоса, тонко схвачена сама натура поэта, его неустроенный быт и личная неопрятность. Разрушает скрепы...Правда никого из них не интересует... Талант виден сразу и, несомненно, скульптура, изображающая поэта в дни творческого кризиса, на сегодняшний день во многом в художественном отношении превосходит все установленные Рубцову памятники, которые грешат налетом совершенно не присущего в жизни поэту нарочитого пафоса. Конечно, автор обидел рубцеведов, разрушив в очередной раз миф, который они создают о поэте.

Виктор Рубцов:

- Это, конечно, детали, но стрелочки на брюках говорят про опрятность поэта. И вообще образ светлый. А грубые доски - это действительность, от которой никуда не деться. И фуфайка к месту (может даже не из своего гардероба) - что ещё набрасывать на плечи, греясь у батареи... Это одна из минут уединения, светлая минута.

К слову, на сайте скульптора в разеле "Портреты" представлена еще одна работа, посвященная Николаю Рубцову, гипсовый портрет.

Вот как изображен крестьянский сын Сергей Есенин.

Кроме того, Владимир Курочкин выполнил скульптуры Александра Куприна, Сергея Есенина, Михаила Лермонтова, Александра Пушкина, Антона Чехова.

Наша справка: Владимир Курочкин - выпускник Московского государственного академического художественного института имени В.И.Сурикова при Российской академии художеств, член Московского союза художников, член Союза художников Российской Федерации, работающий в жанрах реалистического портрета, монументальной, станковой, мемориальной и парковой скульптуры. Награждён Золотой медалью Российской академии художеств.

Фото сайта https://www.vladkurochkin.ru/