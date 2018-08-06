2018-08-06T14:51:32+03:00
Общество

Конкурсная комиссия посетила шекснинскую колонию № 17 (ФОТО)

В учреждении прошел День смотра полезных дел
Евгения ГРЕБЕЛКИНА
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Итоги Дней смотра подведут в течение месяцаИтоги Дней смотра подведут в течение месяцаФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА
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Конкурсная комиссия посетила исправительную колонию № 17, которая находится в посёлке Шексна. Визит гостей в учреждении прошёл в рамках Дня смотра полезных дел, который в этом году стал 55-м по счёту. Напомним, подобные мероприятия в вологодских колониях и СИЗО проходят ежегодно. Делегация, в составе которой представители Управления ФСИН России по Вологодской области, общественники, члены наблюдательной комиссии, родственники осуждённых, священнослужители, журналисты, в течение месяца посещает все исправительные учреждения региона, оценивает условия содержания и труда заключённых, благоустройство территории и результаты работы за год. ИК-17 в этом году стала последней в списке объектов конкурсной комиссии. Всего в Вологодской области 13 исправительных учреждений.

День смотра полезных дел начался с общего построения Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

День смотра полезных дел начался с общего построенияФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

День смотра полезных дел в шекснинской колонии начался с торжественного открытия. Осуждённые выстроились на плацу учреждения. Перед ними выступило руководство учреждения и гости. В их числе один из бывших осуждённых, который освободился из этой колонии несколько недель назад.

«После освобождения я уехал в Санкт-Петербург месту жительства, сейчас у меня хорошая работа, полноценная семья и нет никакого желания возвращаться в места лишения свободы. А вообще хотелось бы сказать, что с трудоустройством сейчас достаточно сложно, не имея профессии и соответствующего образования, на хорошую работу не устроиться, поэтому не теряйте зря времени, получайте специальность в колонии, при освобождении это пригодится. Также хочу посоветовать - не увлекайтесь спиртным и наркотиками после освобождения. Это ни к чему хорошему не приведет, да и вообще после выхода на свободу нужен полный самоконтроль. Отбывая срок, задумайтесь о будущем. Возможностей для того, чтобы устроить жизнь в современной России достаточно», - сказал на торжественной церемонии бывший осуждённый.

После торжественной части комиссия отправилась осматривать учреждение Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

После торжественной части комиссия отправилась осматривать учреждениеФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

На данный момент в исправительной колонии № 17 отбывают наказание порядка 1400 человек, а рассчитано учреждение на 1500 осуждённых. В учреждении строгий режим и рассчитана она на тех, кто ранее уже преступал закон. В ИК-17 находятся так называемые «второходы», которые совершили преступления разной степени тяжести. Соответственно сроки отбывания наказаний у всех разные. Один и осуждённых выступил на открытии Дня смотра полезных дел.

«В первом полугодии 2018 года в колонии улучшилась дисциплина, уменьшилось количество нарушений и количество лиц, их совершивших. На облегченные условия отбывания наказания переведены 13 человек. Условно-досрочно в первом полугодии освобождены 40 человек, в колонию-поселение переведены 39 осуждённых, восьмерым лишение свободы заменено исправительными работами. В настоящее время перед коллективом осужденных стоят следующие основные задачи: не допускать нарушений установленного порядка отбывания наказания, строго соблюдать требования к правилам внутреннего распорядка, качественно и в срок выполнять все производственные задания, принимать активные меры к погашению исков, поддерживать чистоту и порядок в отрядах, на объектах колонии. Мы приложим все усилия для выполнения этих задач», -отчитался о прошедших шести месяцах осуждённый.

Гости оценили баню учреждения Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Гости оценили баню учрежденияФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

На церемонии открытия прошло награждение победителей в творческих и профессиональных конкурсах. Заключенные получили грамоты и подарки.

После торжественной части гости отправились осматривать учреждение. Первым делом они направились в банно-прачечный комплекс: посмотрели саму баню, также помещения для хранения вещей. Здесь же была перерезана красная лента – открыли новую парикмахерскую для осуждённых. Следующим объектом осмотра гостей стало образовательное учреждение колонии. На его базе отбывающие наказание могут пройти обучение и получить среднее профессиональное образование по таким специальностям, как слесарь-ремонтник, электромонтёр по обслуживанию электрооборудования, слесарь по ремонту автомобилей, швея.

В колонии открыли парикмахерскую Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

В колонии открыли парикмахерскуюФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«По профессии «Швея» мы обучаем осуждённых для центра трудовой адаптации. Они проходят обучение, получают разряд и свидетельство об уровне квалификации, затем идут работать в центр трудовой адаптации. За 2018 год мы обучили 98 осужденных по этой специальности. Также мы в течение месяца обучаем по профессии «Подсобный рабочий», после трудоустраиваем их в центр трудовой адаптации. По месту жительства осуждённых я провожу мониторинг, мне из центра занятости присылают информацию о востребованных профессиях. Это в первую очередь электромонтёр, автослесарь, соответственно, охотнее всего по ним осуждённые и проходят обучение», - пояснил директор образовательного учреждения ФСИН России № 17 Александр Васильев.

В этом году образование в учебном заведении ИК-17 получили порядка 318 человек. Возраст обучающихся самый разный.

Осуждённые продемонстрировали своё швейное мастерство Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Осуждённые продемонстрировали своё швейное мастерствоФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

В одной из мастерских осуждённые продемонстрировали гостям свои швейные навыки – они на время сшили рабочие рукавицы. На данный момент именно швейное производство является одним из основных в колонии. Также в учреждении занимаются дерево- и металлообработкой.

На выставке гости посмотрели изделия, которые шьют осуждённые Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

На выставке гости посмотрели изделия, которые шьют осуждённыеФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Производственный сектор у нас очень мощный. По объёму выпуска продукции наша колония является второй после женской ИК-1. Если не считать текущий 20й8 год, то за три предыдущих года мы заработали чистой прибыли 22 миллиона рублей, поэтому в учреждении вся кровля перекрыта профнастилом. Соответственно, трудоустроено значительное число человек. Мы стараемся расширять производство, вводим новые его виды. У нас есть обувной цех по пошиву обуви для сотрудников и для осужденных. Мы разработали девять комплектов обуви, которую мы шьём», - пояснил начальник ИК-17 Павел Быстров.

Карантинное отделение предназначено для вновь прибывших осуждённых Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Карантинное отделение предназначено для вновь прибывших осуждённыхФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

На данный момент в колонии трудоустроено около 400 человек. Это даёт осуждённым возможность погашать свои исковые обязательства.

В День смотра полезных дел в учреждении прошли соревнования по разным видам спорта Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

В День смотра полезных дел в учреждении прошли соревнования по разным видам спортаФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

После образовательного учреждения конкурсная комиссия зашла в карантинное отделение, а затем оценила несколько отрядов колонии. Сначала гости посмотрели отряд с облегчёнными условиями содержаниями осуждённых, а затем – с обычными. Стоит отметить, что в один из отрядов гости наведались абсолютно неожиданно. Тем не менее, там тоже всё оказалось в полном порядке.

Комиссия оценила идеальный порядок во всех отрядах учреждения Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Комиссия оценила идеальный порядок во всех отрядах учрежденияФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Осуждённые ИК-17 следили за событиями прошедшего чемпионата мира, потому в каждом отряде есть расписание матчей и информация о футболистах. Игры нашей сборной заключенные смотрели в прямой трансляции на телевидении.

В отрядах размещена информация о прошедшем чемпионате мира и футболистах Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

В отрядах размещена информация о прошедшем чемпионате мира и футболистахФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Также гости оценили тепличное хозяйство учреждения, общая площадь которого 250 квадратных метрах. Выращивают в колонии исключительно огурцы. В этом году их урожай должен составить две тонны 700 килограммов. Именно столько необходимо для нужд самой ИК-17. Всё, что собирается больше этого, реализуется через торговую сеть.

Площадь тепличного хозяйства колонии более 250 квадратных метров Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Площадь тепличного хозяйства колонии более 250 квадратных метровФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

После осмотра исправительного учреждения представители конкурсной комиссии провели круглый стол , в котором приняли участие осуждённые и их родственники. Они смогли задать интересующие их вопросы.

Комиссия посмотрела комнаты, предназначенные для свиданий осуждённых Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Комиссия посмотрела комнаты, предназначенные для свиданий осуждённыхФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

В завершении Дня смотра полезных дел прошёл праздничный концерт.

«На высоком уровне прошёл День смотра полезных дел в этом учреждении. ИК-17 у нас лидировала и в предыдущие годы, она была на первом месте, поэтому, естественно, что на этот раз планку они не опустили, а наоборот подняли. Ребята – молодцы, здесь есть коллектив и он работоспособный», - поделилась своим мнением начальник воспитательного отдела УФСИН России по Вологодской области Наталья Опанащенко.

В завершении Дня смотра прошёл концерт Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

В завершении Дня смотра прошёл концертФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Итоги прошедших Дней конкурса полезных дел будут подведены в течение месяца. По словам представителей конкурсной комиссии, во время обсуждения результатов их ожидают жаркие дебаты. Ведь с каждым годом уровень проведения этих мероприятий в исправительных учреждениях растёт.

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