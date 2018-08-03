Вологжане стали лучшими в конкурсе "Семья года"
-Фото: материалы пресс-служб
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В Вологде многодетная семья Светчковых участвовала в росийском конкурсе "Семья года" и стала лучшей в номинации «Молодая семья». В семье четверо детей, двое из них приемные.
Об этом сообщили нам в областном департаменте соцзащиты.
Елена - методист вологодского социально-реабилитационного центра для подростков «Феникс».
Кроме того, она куратор благотворительного вологодского фонда «Дорога к дому», который занимается устрйством сирот в семьи, адаптацией их к взрослой жизни.
Дети в семье Сверчковых очень активны - в них родители рассмотрели таланты.
Наградят "Семью года" в Москве, церемония состоится сенью.