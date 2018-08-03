На родине открыли мемориал герою женского батальона Марии Бочкаревой

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-03T14:32:33+03:00

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В Вологодской области открыли мемориал герою Первой мировой войны Марии Бочкаревой.

Мария Бочкарева - создатель первого в истории русской армии добровольческого Петроградского женского батальона. Она является единственной женщиной - полным Георгиевским кавалером.

Она попала на фронт - бесстрашно ходила в штыковые атаки, вытаскивала раненных с поля боя. Храбрость и мужество принесли ей широкую популярность среди сослуживцев.А когда в бою погиб ротный командир, она повела бойцов в атаку.

В 1917 году в Петрограде она пытается реализовать идею - создать батальон из женщин-добровольцев. На призыв откликнулось свыше двух тысяч женщин.

Именн она была командирм батальона, охранявшего Зимний дворец в Петрограде в октябре 1917 года.

Вот так выглядел женский батальон.Фото: материалы пресс-служб

Был в ее жизни и такой эпизод - по поручению генерала Корнилова она с поддельными документами в одежде сестры милосердия пробиралась в 1918 году через охваченную Гражданской войной Россию, чтобы совершить агитационную поездку в США и Англию. Известно, что король Англии Георг V во время личной аудиенции назвал «русской Жанной дʹАрк», а президент Америки В. Вильсон с почётом принимал в Белом доме. Во время пребывания в Соединенных Штатах Мария продиктовала одному из соотечественников свои воспоминания.

Отказываясь участвовать в гражданской войне, она все-таки числилась в аримии Колчака. Когда пришла Красная Армия, то она сама пришла с предложением о сотрудничестве. В итоге в Красноярске красные ее расстреляли. Это произошло 16 мая 1920 года.

Ей шел тридцать первый год.

Мария Леонтьевна родилась в селе Никольское Кирилловского уезда Новгородской губернии в июле 1889 года, теперь эта местность находится на территории Вологодской области.

Мемориал Марии Бочкаревой открыли в Вожегодском районе Вологодской области.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Инициатива увековечить память Марии Бочкаревой на ее малой родине принадлежит местной первичной организации Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России.

На митинге пристутствовали местные жители, школьники. Над вожегодской землей прогремел салют.