Праздник в честь Дня ВДВ прошёл под Вологдой (ФОТО)

2 Авг. 19:00 2018-08-02T22:44:12+03:00

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Праздник в честь дня Воздушно-десантных войск прошёл на аэродроме Труфаново, который находится в нескольких километрах от Вологды. Его главными участниками стали десантники и их семьи. По традиции те, кто служил в ВДВ, на праздник 2 августа приходят в тельняшках и голубых беретах. Многие из вдвшников приехали на праздник из других районов области. Организатором мероприятия «Открытое небо» является Администрация Вологодского района и региональное отделение ДОСААФ России.

Десантники смогли совершить прыжки с парашютомФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Мы день рождения даже не так отмечаем, как этот праздник. В этот день мы все встречаемся, у нас нет такого понятия чёткого, как сослуживцы, каждый голубой берет – это сослуживец. Вообще ВДВ - это такая маленькая школа, где учатся не воевать и не стрелять, а немножко другому. Десантник, например, никогда не пройдет мимо, если человеку плохо, он никогда не обманет, не предаст никого. Этому всему и учат там. Это сложная школа жизни, но мы все её прошли, все научились. И даже, если мы не в берете, нас видно», - рассказал один из участников праздника, десантник Иван Смирнов.

Для гостей на открытой площадке организовали концертную программу. Также на аэродроме расположилась выставка оружия и полевая кухня.

Кроме того, десантники смогли совершить прыжок с парашютом. Желающих вспомнить службу оказалось достаточно много. Самолёт АН-2 поднимался в небо девять раз.

«Важно то, что это праздник единства, когда раз в году эти ребята могут объединиться и не просто искупаться в фонтанах, а прыгнуть с парашютом, показать единство на поле. Когда они приземляются, они собираются все вместе, они становятся единым целым, такой машиной, которая способна решать определенные задачи. Эти ребята практически не нуждаются в обучении, им нужно просто вспомнить навыки, сдать зачет и выполнить прыжки. Все сделали на отлично, просто потрясающе смотреть на это, когда люди всегда готовы к выполнению какой-то задачи», - поделился с «Комсомольской правдой» руководитель регионального отделения ДОСААФ России Валерий Кутузов.

Первый прыжок с парашютом совершил Дед МорозФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

В честь Дня ВДВ с парашютом прыгнул Дед Мороз. Он совершил прыжок в тандеме с инструктором с высоты 2200 метров. Как рассказал сказочный волшебник, это был его первый прыжок в небо.

«Необычные ощущения, страшно не было, ведь по небу я и так частенько летаю, а вот прыгать не доводилось. Но настроение отличное, праздник славный, хороший, с чем я вас, друзья, и поздравляю. С праздником мужества и патриотизма!» - рассказал корреспонденту КП Дед Мороз.

На празднике организовали выставку оружияФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Также все желающие смогли полетать на небольшом самолёте под названием «Гепард». Он принадлежит вологжанину Александру Сорокину, но базируется на аэродроме ДОСААФ.

«У меня с детства была мечта летать. Мне захотелось купить свой самолёт, я его купил и теперь летаю в своё удовольствие. Такие самолёты производят в ЮАР. Его взлётный вес 495 килограммов, он вмещает одного пилота и пассажира. Самолёт служит для обзорных и ознакомительных полетов, для первоначального летного обучения», - рассказал «Комсомолке» пилот «Гепарда» Александр Сорокин.

Все желающие смогли полетать на небольшом самолёте "Гепард"Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Праздник на аэродроме Труфаново продолжался до самого вечера. По словам организаторов, его посетило более 1000 гостей.