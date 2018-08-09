Конкурс "Шоколадные истории": твори и получай подарки от "АтАг"
Конкурс «Шоколадные истории» – это заниматься творчеством и получать подарки от «АтАг».
«Комсомолка» проводит новый конкурс от производителя лакомств - Кондитерской фабрики «АтАг».
Уверены, это даже не конкурс, а праздник для тех, кто не только отдыхает или работает, но и занимается творчеством. Вологжане – удивительно талантливые люди. Поэтому ждем всех – участвовать можно и семьями, и компаниями. Тем более, условия конкурса просты, а подарки – прекрасны.
Итак, условия нашего конкурса «Шоколадные история». Вам необходимо сочинить историю на любую тему, разместить ее на страничке группы «Комсомольская правда» в Вологде» «ВКонтакте». И ждать решения жюри. Не забудьте подписаться на нашу страничку!
Какая должна быть история?
Любая! Веселая или грустная, но в ней должны быть использованы названия продукции «АтАг». Вы их, уверены, помните: «Мама Женя», «Слеза мужчины», «Укус женщины», «Снеговик», «Ух, ты»... Кстати, к 1 сентября появились новинки - набор шоколода «Таблица умножения», от употребления которого происходит резкое увеличение терпения, а также «Букварь в шоколаде» - « В школу собрался? Весь при параде! Возьми с собой букварь в шоколаде!».
Таких названий в вашем сочинении должно быть не менее десяти.
Подсказка: все названия (а их более 150) вы можете найти на официальном сайте Кондитерской фабрики «АтАг».
Какие сроки?
Работы можно публиковать с 10:00 10 августа по 23 августа до 18:00 2018 года.
Жюри будет работать всю ночь. И уже утром, с 9:00 24 августа мы свяжемся с лучшими сочинителями, чтобы пригласить их на церемонию награждения.
Пожалуйста, откройте свои странички «ВКонтакте» для этого сообщения и проверяйте почту: награждение пройдет уже 24 августа в 12:00.
Мы соберем талантливых авторов и их группы поддержки в одном из фирменных магазинов «АтАг» в Вологде.
Кому же привалит шоколадное счастье?
Тому, кто, выполнив наши условия (например, вступит в группу) наиболее креативно подойдет к делу, создаст интересное произведение, не забыв про грамотность!
Удачи всем!
Публикуем - ЗДЕСЬ.
НАШ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Кондитерское производство "АтАг" создано братьями Арутюном и Юрием Атомянами 20 лет назад в поселке Шексна Вологодской области.
Начиналось производство с маленького предприятия по выпечке хлебобулочных изделий. А сейчас это крупная кондитерская компания, известная далеко за пределами Вологодчины.
В ассортименте кондитеров только шоколадных конфет с различными начинками - более 150 наименований. Все они производятся под торговым знаком "Настоящий Вологодский продукт", а это значит, продукция прошла сертификацию, как обладающая высоким уровнем качества и безопасности.
Кроме того, предприятие производит различные виды драже и уникальную линейку напитков с семенами базилика.
Арутюн и Юрий Атомяны - известные меценаты. Предприятие поддерживает детей в приюте Кадникова, в детском доме Шексны и старшее поколение. Всем шекснинцам предприниматели подарили... фонтан. Он расположен в центре поселка. А Храм Казанской Божьей Матери в Шексне восстал благодаря трудам меценатов буквально из руин.
Кроме того, братья Атомяны восстановили храм Николая Чудотворца в Сизьме, и сейчас туда со всех уголков мира приезжают паломники.