2018-08-09T15:34:31+03:00
Общество

Конкурс "Шоколадные истории": твори и получай подарки от "АтАг"

Иван Чухнин
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Конкурс «Шоколадные истории» – это заниматься творчеством и получать подарки от «АтАг».

«Комсомолка» проводит новый конкурс от производителя лакомств - Кондитерской фабрики «АтАг».

Уверены, это даже не конкурс, а праздник для тех, кто не только отдыхает или работает, но и занимается творчеством. Вологжане – удивительно талантливые люди. Поэтому ждем всех – участвовать можно и семьями, и компаниями. Тем более, условия конкурса просты, а подарки – прекрасны.

Итак, условия нашего конкурса «Шоколадные история». Вам необходимо сочинить историю на любую тему, разместить ее на страничке группы «Комсомольская правда» в Вологде» «ВКонтакте». И ждать решения жюри. Не забудьте подписаться на нашу страничку!

Какая должна быть история?

Любая! Веселая или грустная, но в ней должны быть использованы названия продукции «АтАг». Вы их, уверены, помните: «Мама Женя», «Слеза мужчины», «Укус женщины», «Снеговик», «Ух, ты»... Кстати, к 1 сентября появились новинки - набор шоколода «Таблица умножения», от употребления которого происходит резкое увеличение терпения, а также «Букварь в шоколаде» - « В школу собрался? Весь при параде! Возьми с собой букварь в шоколаде!».

Таких названий в вашем сочинении должно быть не менее десяти.

Подсказка: все названия (а их более 150) вы можете найти на официальном сайте Кондитерской фабрики «АтАг».

Какие сроки?

Работы можно публиковать с 10:00 10 августа по 23 августа до 18:00 2018 года.

Жюри будет работать всю ночь. И уже утром, с 9:00 24 августа мы свяжемся с лучшими сочинителями, чтобы пригласить их на церемонию награждения.

Пожалуйста, откройте свои странички «ВКонтакте» для этого сообщения и проверяйте почту: награждение пройдет уже 24 августа в 12:00.

Мы соберем талантливых авторов и их группы поддержки в одном из фирменных магазинов «АтАг» в Вологде.

Кому же привалит шоколадное счастье?

Тому, кто, выполнив наши условия (например, вступит в группу) наиболее креативно подойдет к делу, создаст интересное произведение, не забыв про грамотность!

Удачи всем!

Публикуем - ЗДЕСЬ.

НАШ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

Кондитерское производство "АтАг" создано братьями Арутюном и Юрием Атомянами 20 лет назад в поселке Шексна Вологодской области.

Начиналось производство с маленького предприятия по выпечке хлебобулочных изделий. А сейчас это крупная кондитерская компания, известная далеко за пределами Вологодчины.

В ассортименте кондитеров только шоколадных конфет с различными начинками - более 150 наименований. Все они производятся под торговым знаком "Настоящий Вологодский продукт", а это значит, продукция прошла сертификацию, как обладающая высоким уровнем качества и безопасности.

Кроме того, предприятие производит различные виды драже и уникальную линейку напитков с семенами базилика.

Арутюн и Юрий Атомяны - известные меценаты. Предприятие поддерживает детей в приюте Кадникова, в детском доме Шексны и старшее поколение. Всем шекснинцам предприниматели подарили... фонтан. Он расположен в центре поселка. А Храм Казанской Божьей Матери в Шексне восстал благодаря трудам меценатов буквально из руин.

Кроме того, братья Атомяны восстановили храм Николая Чудотворца в Сизьме, и сейчас туда со всех уголков мира приезжают паломники.

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