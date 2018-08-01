2018-08-01T16:23:34+03:00
Дом. Семья

Спасти рядового Барсика: журналисты и зоозащитники сломали бюрократическую стену

В Вологде кот просидел в вентиляции 10 дней
Иван Чухнин
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ЧП случилось в многоэтажке в Лукьяново. Стоп-кадр ТК "Русский Север"ЧП случилось в многоэтажке в Лукьяново. Стоп-кадр ТК "Русский Север"
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В Вологде зоозащитники пытались спасти застрявшую в вентиляции кошку. О проблеме сообщили жители дома № 26 - А по улице Залинейной. В социальных сетях они написали, что с 23 июля в вентиляции застряла кошка - примерно в полутора метрах от изгиба вентиляционной трубы одной из квартир.

После звонка в управляющую компанию в дом пришел сантехник, посмотрел, сказал, что животное не достать, и ушел.

В МЧС отказали просто: это не их профиль.

Жильцы обратились к зоозащитникам в «Велес». Но те, чтобы сломать стену, должны были получить разрешение управляющей компании. Завязалась переписка. Между на кот сидел в стене уже десятый день.

В Управляющую компанию, чтобы оценить толщину бюрократической стены, отправились журналист ТК"Русский Север" Мария Суворова.

«Сегодня 01.08, в 08.30, руководство УК «Жилкомсервис» дало согласие на проведение работ аварийно-спасательной службе. Ее руководитель Олег Пономарев подтвердил, что работы по извлечению в ближайшее время будут согласованы. Команда спасателей сможет выехать к 14.00, чтобы провести демонтаж участка вентиляции для извлечения умирающего животного», — сообщили волонтеры «Велеса».

Посл 10 дней заточения коту потребуется реабилитация.

Посл 10 дней заточения коту потребуется реабилитация.

И вот, 1 августа в 14:57 поступило сообщение: животное спасено!

Измученного, одичавшегося и совсем уж разуверившегося в доброте людей, его достали из вентиляционной шахты многоэтажки.

P.s.// Как выяснилось, кот оказался жителем это дома. Очень красивым (чего нельзя было сказать по его голосу). Его имя - Моисей! Фото спасенного животного опубликовал в соцсетях ТК "Русский Север".

Так вот ты какой, Барсик! Ой, Моисей! Стоп-кадр ТК "Русский Север"

Так вот ты какой, Барсик! Ой, Моисей! Стоп-кадр ТК "Русский Север"

Появились и комментарии представителя управляющей компании. Ирина Глазова:

- Результат: кошку достали, в стене дыра размером 1м на 1,5 м, вентканалы засыпаны едой и кирпичами. Восстановительные работы будет проводить УК за счет ставки на содержание и ремонт общего имущества. Может, нужно следить за своими животными?

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