2018-08-01T14:16:20+03:00
Общество

Красный мост в Вологде поразил вологжан шириной ступеней

Иван Чухнин
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Пока лестница открыта лишь со стороны Заречья. Фото Наты Сучковой.Пока лестница открыта лишь со стороны Заречья. Фото Наты Сучковой.
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Вологжане теперь поднимаются на мост по новым ступеням. На старое основание была сделана деревянная опалубка, сварена арматура и все это залили бетоном.

Сейчас, когда он застыл, лестницу со стороны улицы Добролюбова открыли для прохода. Она радует шириной. Правда, вскоре она сузится - должны появиться пандусы для колясок и велосипедов.

Правда, по словам рабочих, эти ступени рассчитаны лишь два года. Потом будут снова искать деньги на реконструкцию моста. Основные деньги, а их около 17 миллионов рублей, видимо, будут потрачены на берегоукрепление. Там сняты старые плиты, завозится песок и гравий для создания подушки, а затем будут установлены новые плиты.

Как сообщает мэр Вологды Сергей Воропанов на страничке в соцсетях,

«На Красном мосту открыто движение по одному из спусков с новыми ступенями. Вологжане говорят, что удобно. Главное, чтобы удобно было всем: и маломобильным гражданам, и мамам с колясками», — пишет мэр на свой странице в соцсетях.

Полностью отремонтируют входные группы к 1 сентября.

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