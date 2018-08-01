Красный мост в Вологде поразил вологжан шириной ступеней
Вологжане теперь поднимаются на мост по новым ступеням. На старое основание была сделана деревянная опалубка, сварена арматура и все это залили бетоном.
Сейчас, когда он застыл, лестницу со стороны улицы Добролюбова открыли для прохода. Она радует шириной. Правда, вскоре она сузится - должны появиться пандусы для колясок и велосипедов.
Правда, по словам рабочих, эти ступени рассчитаны лишь два года. Потом будут снова искать деньги на реконструкцию моста. Основные деньги, а их около 17 миллионов рублей, видимо, будут потрачены на берегоукрепление. Там сняты старые плиты, завозится песок и гравий для создания подушки, а затем будут установлены новые плиты.
Как сообщает мэр Вологды Сергей Воропанов на страничке в соцсетях,
«На Красном мосту открыто движение по одному из спусков с новыми ступенями. Вологжане говорят, что удобно. Главное, чтобы удобно было всем: и маломобильным гражданам, и мамам с колясками», — пишет мэр на свой странице в соцсетях.
Полностью отремонтируют входные группы к 1 сентября.