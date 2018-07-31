Глава Вологды Юрий Сапожников: бюджет в 2019 году станет бездефицитным

31 Июль 13:00 2018-07-31T13:38:46+03:00

Изменить размер текста: A A

5 сессий и 166 принятых решений — таков итог работы Вологодской городской Думы за первую половину 2018 года.

Как строилась деятельность парламента в прошедшем политическом сезоне и каковы основные результаты работы – об этом мы поговорили с Главой города Вологды Юрием Сапожниковым.

— Юрий Владимирович, как вы оцениваете результаты работы городского парламента за прошедший сезон? Что можно особо отметить за это время?

— Не секрет, что ситуация с городским бюджетом непростая уже не первый год. При низком уровне собственных доходов мы совместно с администрацией города регулярно анализируем исполнение бюджета и вносим поправки по итогам отчетных периодов. Перед муниципалитетом стоит задача: к 2019 году выйти на бездефицитный бюджет. И сейчас действительно тенденция к сокращению, хоть и незначительная, но есть. С учетом изменений, принятых на последней сессии, доходы увеличились более чем на 550 млн рублей. А в сумме с прогнозом на 2019 годом – более чем на миллиард. Необходимо обеспечить рост собственных доходов. Сокращать дефицит, урезав расходы – не вариант. Мы должны стремиться к тому, чтобы и доходы, и расходы увеличивались. Ведь расходы – это новые дороги, школы, детские сады, иными словами, комфорт горожан.

Несмотря на сложности, в этом году мы сохранили все социальные обязательства. Более 60% расходов было предусмотрено именно на социальную сферу. Мы пролонгировали меры соцподдержки в отношении доноров и медработников. Во многом благодаря выплатам донорам, город в полной мере обеспечен донорской кровью, а компенсация молодым медикам за аренду жилья помогает сокращать дефицит кадров в больницах и поликлиниках. Наши коллеги-депутаты из сферы здравоохранения подтверждают, что эта мера действительно интересна для выпускников медицинских вузов, и специалистов удается привлечь в наш город на работу. Сейчас компенсацией за аренду жилья пользуются порядка 60 молодых медиков. Кроме того, мы выделили дополнительные деньги на питание школьников из малообеспеченных семей дополнительно к областным средствам. Всего в городском бюджете заложено 8 миллионов рублей. Таким образом, школьники получают питание на сумму 45 рублей ежедневно. Долгие годы эта сумма не повышалась и составляла 25 рублей.

Работа ведется совместно с администрацией города Вологды.

— И еще сохранены льготы за аренду для муниципальных и коммерческих учреждений…

— Да, в этом году мы предоставили льготы по арендной плате 11 организациям. Сумма выпадающих доходов для бюджета относительно невелика – 8,1 млн рублей. А д ля самих организаций высвобожденная сумма часто является хорошей поддержкой. Подчеркну, что льготы все-таки предоставляются учреждениям социального профиля. Например, некоммерческая организация «Кризисный центр для женщин». Благодаря льготе у них высвободилось почти 200 тысяч рублей. Эти средства пошли на услуги по психологическому сопровождению и юридическое консультирование вологжанок, оказавшихся в сложной семейной и жизненной ситуации.

— Какая сфера наиболее емкая с точки зрения финансов?

— Большая часть расходов относится к сфере образования. Этой осенью в Вологде должно начаться строительство сразу четырех детских садов: в Водниках, Бывалово, Южном микрорайоне и в районе улицы Конева. С начала этого года Дума несколько раз распределяла дополнительные доходы, поступившие за счет межбюджетных трансфертов. Так, на последней – июньской – сессии мы утвердили изменения в бюджет с учетом региональных и федеральных субсидий. Более 300 млн рублей было направлено на строительство новых детских садов, еще порядка 10 млн – на ремонт в здании для начальных классов 25-ой школы. Дополнительные средства пойдут на ремонт здания детско-юношеского центра «Лидер», установку систем снегозадержания на зданиях школ со скатной кровлей.

Еще один масштабный проект – строительство школы на 1200 мест на улице Северной. Это первая школа, которая строится в Вологде за последние 27 лет. Общая стоимость проекта – порядка 1 млрд 200 млн рублей. Средства выделены из бюджетов всех уровней, в том числе из городского – порядка 400 млн рублей.

— Какие шаги предпринимаются по увеличению наполняемости городского бюджета?

— Один из способов – реализация муниципального имущества. Таким образом мы решаем сразу несколько задач. Во-первых, это привлечение частных инвестиций в городскую экономику. Во-вторых, сохранение и эксплуатация тех зданий, которые требуют от муниципалитета больших затрат. И, конечно, поступление средств в городской бюджет. С начала года было продано более двух десятков объектов на общую сумму почти 70 млн рублей. Хотя изначально в плане значилось лишь два объекта с ожидаемым доходом бюджета почти 5 млн рублей.

— Не так давно городская Дума дала предложения относительно содержания домашних животных. Судя по откликам вологжан – этот вопрос действительно актуален. Какова дальнейшая судьба этой инициативы?

— Да, депутаты вместе с общественниками, полицией и коллегами из городской администрации сформулировали ряд предложений по содержанию. В основе документа – регулирование принципов содержания домашних животных: чипирование, своевременная вакцинация, нравственное и гуманное отношение. Четко прописаны права и обязанности владельцев и полномочия органов власти в этой сфере. В процессе работы мы изучили опыт почти полутора десятков регионов. Сейчас инициатива находится на рассмотрении в Законодательном собрании области. Кстати, попутно замечу, что сейчас мы начали работу над еще одной инициативой. Не первый год к нам поступают обращения вологжан с жалобами на шум от строительных и ремонтных работ в многоквартирных домах. Прежде чем приступать к разработке инициативы, мы решили провести опрос в интернете и выяснить, что об этом думают вологжане. Если результаты покажут реальную необходимость – мы выйдем с предложениями на региональный уровень.

— 2018 год стал для Вологды особенным: нам было присвоено звание «Город Трудовой Доблести и Славы». Что это значит для города?

— Это звание присваивается Межгосударственным Союзом Городов-Героев. Мы направили в Союз пакет документов с обоснованием того, что город Вологда достоин называться «Городом Трудовой Доблести и Славы». Инициативу горячо поддержали Почетные граждане города, Общественный Совет. Это звание присваивается тем городам, жители которых во время войны работали на предприятиях, заводах. Поставляли продукты, медикаменты, оружие на фронт. Звание присвоено 19 городам, в том числе соседним Череповцу и Ярославлю. Это звание – наивысшая форма признания общественностью трудового героизма наших земляков в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Тем самым мы с благодарностью сохраняем память об их подвигах.

-

Материалы предоставлены пресс-службой Вологодской городской Думы.