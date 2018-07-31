Место, где стояла церковь, в которой венчались Сергей Есенин и Зинаида Райх, благоустроят

31 Июль 17:44 2018-07-31T18:56:38+03:00

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В Вологодском районе благоустроят место, где 101 год назад венчался Сергей Есенин с Зинаидой Райх. Это происходило в Кирико-Улитовской Толстиковской церкви. Сейчас на этом месте установлен памятный камень с надписью: «Здесь стояла церковь свв. Кирика и Иулитты в селе Толстикове, где 30 июля ст. ст. 1917 г. венчался поэт Сергей Есенин с Зинаидой Райх». Церковь в 1958 году была разобрана местными жителями на кирпичи.

Сайт сultinfo.ru

Как написал на своей странице в «ВКонтакте» глава Вологодского района Сергей Жестянников, место, хранящее память о том событии, нужно облагородить. Глава района дал поручение окосить там траву, проложить дорожку и поставить на этом участке скамейки.

Нет тех людей, кто могли бы помнить об этом событии. Нет деревни Коншино, куда к родителям своего друга Алексея Ганина прибыла молодая семья.

Но остались немногочисленные воспоминания, да документ - запись в метрической книге.

Кроме того, свадьба, по свидетельству сестры Алексея Ганина, проходила в ресторане гостиницы "Пассаж" - вологжане знают здание как поликлинику №1. Сейчас там ведется реконструкция.

Как предлагает журналист Ольга Хрипина, в обновленном здании также хотелось бы увековичить память о поэте.

Как оказалось, семья, обвенчаная под Вологдой, оказалась некрепкой. 22-летний крестьянский сын был невероятно ревнив. Однако у них родилось двое детей. И любовь к поэту, как утверждают современники, Зинаида Райх-Есенина, несмотря на повторный брак, пронесла через годы.