Дом от пожара практически не пострадал. Фото Ната Сучкова.Дом от пожара практически не пострадал. Фото Ната Сучкова.
2018-07-31T13:16:32+03:00
Происшествия

В Вологде возле Красного моста горел двухэтажный деревянный дом

Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Очевидцы, увидев дым, немедленно позвонили пожарным. Фото Ларисы Бурлуцкой.

Очевидцы, увидев дым, немедленно позвонили пожарным. Фото Ларисы Бурлуцкой.

Пожарные сумели оперативно справиться с огнем. Пожар в элитном секторе на Набережной, 6. Армии оперативно потушен.

Дом находится в элитном районе Вологды. Фото Ната Сучкова.

Дом находится в элитном районе Вологды. Фото Ната Сучкова.

Загорание возникло на втором этаже здания с правой стороны 31 июля около полудня.

Пожар собрал большое количество пожарных и спецтехники.

- Фото: Иван Чухнин

-Фото: Иван Чухнин

- Могут ведь, когда захотят! - то ли похвалил, то ли поругал пожарных нетрезвый прохожий.

Действительно, внешне нежилой дом практически не пострадал.

Некоторое время назад он, а это одна из последних деревяшек советского периода на этом участке, был расселен. Но возле него зачастую многие видели нетрезвых людей.

Пожарные показали образец организованности и слаженности. Фото: Иван Чухнин

Пожарные показали образец организованности и слаженности.Фото: Иван Чухнин

Внизу были частично заколочены окна и двери. Но кого-то это не остановило.

Вероятная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Читайте также
Новости 24
На Вологодчине под поезд попала фельдшер, приехавшая спасать сбитого 19-летнего парня
В Череповце приставы смогли за два часа арестовать восемь автомобилей
Через 2 месяца нашли тело утонувшей в Череповце женщины
В Великом Устюге 18-летний воровал и продавал мотокосы и бензопилы
21-летний мотоциклист без прав погиб под Вологдой
Череповчанина оштрафуют за «минирование» детского дома
Отечественную «пятерку» попытались угнать пьяные подростки под Вологдой
В Шексне 2-летняя девочка выпала из окна пятиэтажки
Годовщину ВДВ Дед Мороз отметил под Вологдой прыжком с парашютом
Тело утонувшего 14 лет назад мужчины нашли под Вологдой
Охранник из Череповца вынес с работы ценный ноутбук
Иномарка из Выборга оказалась в вологодском кювете
Пьяный дебош и драку устроил вологжанин в рейсовом автобусе
17 коров-вологжанок отправились на полуостров Ямал
16-летний вологжанин порезал друга из-за портативной колонки