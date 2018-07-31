В Вологде возле Красного моста горел двухэтажный деревянный дом

31 Июль 13:00 2018-07-31T13:16:32+03:00

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Очевидцы, увидев дым, немедленно позвонили пожарным. Фото Ларисы Бурлуцкой.

Пожарные сумели оперативно справиться с огнем. Пожар в элитном секторе на Набережной, 6. Армии оперативно потушен.

Дом находится в элитном районе Вологды. Фото Ната Сучкова.

Загорание возникло на втором этаже здания с правой стороны 31 июля около полудня.

Пожар собрал большое количество пожарных и спецтехники.

- Могут ведь, когда захотят! - то ли похвалил, то ли поругал пожарных нетрезвый прохожий.

Действительно, внешне нежилой дом практически не пострадал.

Некоторое время назад он, а это одна из последних деревяшек советского периода на этом участке, был расселен. Но возле него зачастую многие видели нетрезвых людей.

Пожарные показали образец организованности и слаженности.Фото: Иван Чухнин

Внизу были частично заколочены окна и двери. Но кого-то это не остановило.

Вероятная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.