Технологии, которые потрясают!

30 Июль 17:00 2018-07-31T17:00:01+03:00

В «Робополисе» каждый сможет не только увидеть самые новейшие технологии на планете, но и потрогать «вещи из будущего», а также познакомиться и поиграть с 50 уникальными роботами.

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Горожане увидят достижения инженеров всего мира: из США, Канады, Великобритании, Южной Кореи, Японии, Франции, Австралии и, конечно, России. Среди роботов будут российские андроиды, похожие на настоящих людей, робо-девушка KIKI, которая проконсультирует вас по любому вопросу и R.Bot Валера - любитель знакомиться с посетителями. Промобот Василий отлично шутит, а робот с широкой русской душой Деревяка, умело предсказывает будущее.

Посетителей «Робополиса» ждет встреча со знаменитыми японскими собачками-роботами AIBO и влюбленными героями Pixar ВАЛЛ-И и Евой. А любимыми персонажами из «Звездных войн» R2-D2 и BB8 можно управлять взмахом руки. С каждым роботом можно поболтать, поиграть и научиться управлять ими.

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Море удовольствия получат как дети, так и взрослые. Среди роботов будут и те, что знакомы всем по известным фильмам, а еще они все - «живые». Изюминка выставки - роботы-актеры, которые устроят представление в специальном театре.

Экспозиция дополнена 5 зонами виртуальной реальности, где каждый сможет прокатиться на американских горках, побывать на дне океана, заставить молнии петь и танцевать по технологиям Теслы и даже поднять вертолет силой мысли!

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Каждый час по экспозиции проходит бесплатная экскурсия, в ходе которой экскурсовод в интересной и доступной форме расскажет о каждом роботе, его уникальных возможностях и применении в быту.

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Кроме того, на мастер-классах можно своими руками собрать робота и забрать его домой, порисовать 3D-ручками, пройти курс пилотажа по управлению квадракоптером. Чтобы стать частью фантастического мира, нужно лишь захватить с собой хорошее настроение. Возрастных ограничений нет, дети до трех лет включительно проходят на выставку бесплатно. Билет действует на протяжении всего дня.

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«Робополис» - это возможность уже сейчас увидеть будущее своими глазами и потрогать своими руками. Будьте готовы не поверить своим глазам!

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Для погружения в будущее приходите во Дворец спорта «Вологда» с 7 июля по 5 августа.

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Внимание! Ограниченное предложение: вы можете

получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Робополис» у партнеров компании. Подробности по ссылке - https://vk.com/topic-168001390_38999396

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Пошпионить за роботами можно тут: Сайт: https://робополис.рф/vologda/ VK: https://vk.com/robopolis_vologda Телефон 8 (921) 821-94-92. На правах рекламы. 0+

Пошпионить за роботами можно тут:

Сайт: https://робополис.рф/vologda/

VK: https://vk.com/robopolis_vologda

Телефон 8 (921) 821-94-92.

На правах рекламы. 0+