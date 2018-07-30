2018-07-30T17:02:31+03:00
Общество

Yota запустила простой конструктор для планшета

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Yota запустила простой конструктор для планшета. Теперь пользователям доступны три пакета трафика на выбор, подключение безлимитного доступа к самым популярным приложениям, а также возможность купить пакет исходящих минут.

«Модель потребления услуг мобильной связи среди пользователей сильно изменилась: если еще два-три года назад людям нужен был безлимитный интернет на все сервисы, то сейчас они ждут максимально персонализированные предложения. Поэтому мы создали гибкую линейку, которая позволяет каждому выбирать то, что нужно именно ему, и не переплачивать», - комментирует генеральный директор Yota Владимир Добрынин.

Новая линейка включает в себя три пакета трафика на выбор: 7, 15 и 30 Гб. Стоимость 7 Гб составляет 300 рублейза 30 дней, 15 Гб – 350 рублей, а 30 Гб – 400 рублей.

«Сегодня многие используют планшет преимущественно для просмотра видео и общения в соцсетях и мессенджерах. Поэтому мы дали клиентам возможность подключать безлимитный доступ к девяти самым популярным приложениям и не задумываться о том, сколько гигабайт осталось в пакете», - добавляет Добрынин.

Безлимитный доступ можно подключить к YouTube, «ВКонтакте», Facebook + FacebookMessenger, «Одноклассники», Twitter, WhatsApp, Viber, Skype и Instagram. Стоимость подключения соцсетей составляет 20 рублей за 30 дней, мессенджеров – 10 рублей, а неограниченный доступ к YouTubeобойдется в 60 рублей.

Также в линейке появилась возможность купить пакет 500 исходящих минут. Он стоит 150 рублей за 30 дней.При этомможно совершать и поминутные звонки. Одна минута разговора обойдется в 2,5 рубля.

Кроме того, продукт Yota для планшета теперь доступен и в международном роуминге на специальных условиях. Например, в ряде стран Yota дарит 20 Мб трафика в подарок при подключении пакета 20 Мб. Также пользователи могут бесплатно обмениваться текстовыми сообщениями в WhatsApp, Viber, Skype и FacebookMessenger при нулевом балансе за рубежом.

Новая линейка планшетного продукта также включает в себя:

- по России без дополнительных трат;

- полный контроль расходов в мобильном приложении Yota;

- федеральное покрытие в сетях 2G/3G/4G;

- отсутствие навязанных услуг.

Подробнее на https://www.yota.ru/tablet/

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