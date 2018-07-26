«Кровавая» луна пройдет над головами вологжан раз в 25 тысяч лет

26 Июль 18:00 2018-07-26T18:53:42+03:00

Это еще не все дурные предзнаменования последней субботы июля Фото: Тимур ХАНОВ

Великое противостояние планет можно увидеть в ночь с 27 на 28 июля

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Самое длинное лунное затмение этого века обещает вологжанам астроном Александр Леушканов. При ясной погоде первые фазы можно увидеть 27 июля уже в полдесятого вечера. В половину одиннадцатого луна окрасится в кроваво-красный свет, что говорит о достижении затмения своей максимальной фазы. С половины двенадцатого и до начала второго ночи 28 июля «дурное» предзнаменование пойдет на убыль.

«Юго-восточная и южная часть неба должны быть открыты. Дома и деревья могут помешать обзору яркого планетарного события: одновременно с «кровавой» луной земляки увидят и Великое Противостояние Марса. Совпадение лунного затмения и красного марса происходит раз в 25 тысяч лет», - пояснил астроном и астролог Александр Леушканов.

Под воздействие планет попадают 4 знака Зодиака: Телец, Лев, Скорпион и Водолей. Им нужно позаботиться о здоровье и не ввязываться в сомнительные авантюры.

Как рассказал известный вологодский звездочет нашим коллегам из GorodVo.ru, это еще не все дурные предзнаменования последней субботы июля: Солнце, Луна и Марс образуют квадратуру с Ураном: «Уран тоже небесный патрон России. Так что грядущая осень может оказаться сложной для всех жителей нашей страны».

Но и это еще не все! 26 июля по 19 августа Россия попадет под влияние ретроградного Меркурия. Так что с коммерческими сделками и неожиданными тратами денег лучше подождать.