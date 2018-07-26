2018-07-26T16:23:59+03:00
Авто

Вологодская ГИБДД начала борьбу с нелегальными перевозчиками

Иван Чухнин
Поделиться:
--Фото: Из архива KP.RU
Изменить размер текста:

Череповецкая ГИБДД озаботилась перевозчиками-нелегалами. Госавтоинспекция считает, что пользуясь услугами нелегальных перевозчиков при поездках люди очень рискуют: никогда не знаешь, исправен или нет автомобиль, насколько квалифицирован водитель, в каком состоянии он находится.

Ведь водитель-нелегал, как правило, не использует тахограф, который фиксирует время за рулем и скорость движения.

ГИБДД критикует и услуги «Попутчик», «BlaBlaCar». Эти сервисы стали очень популярны в последнее время, в первую очередь, благодаря удобству сервиса, возможностью добраться в различные точки страны в удобное время за символическую плату.

"Обращаем внимание, что в случае аварии, получения пассажирами травм, пострадавшие могут не рассчитывать на получение страховых выплат. Это невозможно, так как нелегалы не пользуются страховками пассажиров", — предупреждают в ОГИБДД по Череповцу.

Сотрудники ГИБДД призывают граждан пользоваться междугородними автобусами, отходящими от автовокзалов, приобретая билет в кассе. Кроме того, они просят сообщать им о фактах нелегальных перевозок и нарушениях правил дорожного движения водителями пассажирского транспорта.

К слову, система перевозок электричками была в Вологодской области в последнее время была сильно сокращена, местные жители пересели на автомобили - свои или попутчиков, увеличилось количество маршруток. Это не могло не сказаться на количестве ДТП на дорогах области.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Пьедестал ралли-марафона «Шелковый путь» заняли российские команды
На Красной площади пахнет дорожной пылью. Сегодня здесь витает дух бескрайних степей с примесью бешеного адреналина — в сердце России финишировали участники российского этапа известнейшего во всем мире ралли «Шелковый путь» [видео]
Яркая юбилейная Гонка Звезд “За рулем”: петербуржец Андрей Петухов отвоевал победу у явного фаворита Николая Карамышева из Курска
7 июля на автодроме Moscow Raceway состоялась юбилейная Гонка Звезд на приз журнала «За рулем», отмечающего в этом году свое 90-летие. Схватка за первое место держала в напряжении до последних секунд финальных заездов гонки
Новости 24
На Вологодчине под поезд попала фельдшер, приехавшая спасать сбитого 19-летнего парня
В Череповце приставы смогли за два часа арестовать восемь автомобилей
Через 2 месяца нашли тело утонувшей в Череповце женщины
В Великом Устюге 18-летний воровал и продавал мотокосы и бензопилы
21-летний мотоциклист без прав погиб под Вологдой
Череповчанина оштрафуют за «минирование» детского дома
Отечественную «пятерку» попытались угнать пьяные подростки под Вологдой
В Шексне 2-летняя девочка выпала из окна пятиэтажки
Годовщину ВДВ Дед Мороз отметил под Вологдой прыжком с парашютом
Тело утонувшего 14 лет назад мужчины нашли под Вологдой
Охранник из Череповца вынес с работы ценный ноутбук
Иномарка из Выборга оказалась в вологодском кювете
Пьяный дебош и драку устроил вологжанин в рейсовом автобусе
17 коров-вологжанок отправились на полуостров Ямал
16-летний вологжанин порезал друга из-за портативной колонки