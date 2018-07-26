Вологодская ГИБДД начала борьбу с нелегальными перевозчиками

26 Июль 16:00 2018-07-26T16:23:59+03:00

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Череповецкая ГИБДД озаботилась перевозчиками-нелегалами. Госавтоинспекция считает, что пользуясь услугами нелегальных перевозчиков при поездках люди очень рискуют: никогда не знаешь, исправен или нет автомобиль, насколько квалифицирован водитель, в каком состоянии он находится.

Ведь водитель-нелегал, как правило, не использует тахограф, который фиксирует время за рулем и скорость движения.

ГИБДД критикует и услуги «Попутчик», «BlaBlaCar». Эти сервисы стали очень популярны в последнее время, в первую очередь, благодаря удобству сервиса, возможностью добраться в различные точки страны в удобное время за символическую плату.

"Обращаем внимание, что в случае аварии, получения пассажирами травм, пострадавшие могут не рассчитывать на получение страховых выплат. Это невозможно, так как нелегалы не пользуются страховками пассажиров", — предупреждают в ОГИБДД по Череповцу.

Сотрудники ГИБДД призывают граждан пользоваться междугородними автобусами, отходящими от автовокзалов, приобретая билет в кассе. Кроме того, они просят сообщать им о фактах нелегальных перевозок и нарушениях правил дорожного движения водителями пассажирского транспорта.

К слову, система перевозок электричками была в Вологодской области в последнее время была сильно сокращена, местные жители пересели на автомобили - свои или попутчиков, увеличилось количество маршруток. Это не могло не сказаться на количестве ДТП на дорогах области.