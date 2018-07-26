«Любовь к небу – это навсегда» (ФОТО)

26 Июль 15:00 2018-07-26T19:36:17+03:00

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26 июля в нашей стране отмечают День парашютиста. Эта дата считается неофициальным праздником советских и российских профессионалов и любителей парашютного спорта. 26 июля 1930 года группа советских летчиков-парашютистов впервые совершила серию прыжков с самолетов. Это и положило начало массовому развитию парашютизма в СССР.

Корреспондент «Комсомольской правды» встретилась с командиром парашютного звена вологодского аэроклуба ДОСААФ России Алленом Бойковым, за плечами которого порядка 1300 прыжков. Спортсмен рассказал КП, как пришёл в этот вид спорта, поделился секретами и поздравил коллег с праздником.

26 июля в нашей стране отмечают День парашютистаФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Как вы пришли в парашютный спорт?

- Мой отец всю жизнь занимается парашютным спортом с 17 лет. Он начал прыгать до армии, у него уже тогда было 600 прыжков. Он прошел срочную службу, потом ещё – четыре года сверхсрочной. Соответственно, меня с трёхлетнего возраста он всегда брал с собой на аэродром. В пять лет я уже прыгнул с парашютом с ним в тандеме. Я помню, что мама была против, мы сделали это тайком от неё. Они играли в «картошку» на аэродроме, мы с отцом тайком ушли, а потом в круг этой «картошки» и приземлились. С тех пор я и заболел небом. Мне постоянно хотелось делать то, что делает отец.

Отец брал Аллена с собой на аэродром с трёхлетнего возраста

Первый самостоятельный прыжок я совершил в 13 лет, это было 2 августа 2007 года. На этот шаг я решился спонтанно, мне хотелось сделать подарок своему отцу. Особой подготовки к этому прыжку у меня не было. В принципе я всё знал и так, поскольку работал на аэродроме укладчиком, но слегка волновался перед первым прыжком. Помню, что отделился и почувствовал такой вакуум, я стал сразу смотреть на землю, хотя, этого как раз делать нельзя. Тогда был сильный ветер, весил я немного, потому меня отнесло в сторону, парашют открылся, когда я уже был вне площадки, за дорогой. Там находилось болото и три ёлки. Как раз центральная из них оказалась моя – я приземлился прямо на неё. Но радости моей не было предела. Потом я продолжил прыгать и постепенно втянулся в это дело.

Свой первый самостоятельный прыжок Аллен совершил в 13 лет

Говорят, что любовь к небу – это навсегда. Действительно ли, это так?

Да, конечно. Это сказал ещё Леонардо да Винчи. Его цитата: «Испытай один раз полет, и твои глаза навечно будут устремлены в небо». Это правда на самом деле. Небо – это наркотик для нас. Те люди, которые в это «проникли» и понимают, что могут получить от этого удовольствие, будут до последнего прыгать с парашютом вне зависимости от возраста. Люди приходят в парашютный спорт даже после 40 и просто не могут завязать с ним. Таких примеров очень много, в том числе и в нашем аэроклубе.

Как говорит Аллен, небо становится для спортсменов "наркотиком"Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Когда исчезает страх и волнение перед прыжком?

У всех это происходит по-разному. Признаюсь честно, что я до 46 прыжка включительно был скован, испытывал волнение и страх. К тому моменту у меня уже было два случая отказа парашюта, видимо, этот факт тоже сказался. И командир нашего парашютного звена Николай Николаевич сказал, что мне нужно прыгать на кругом парашюте. Как раз в тот момент я понял, если я сейчас не начну за себя браться, то я так и буду прыгать постоянно в каких-то волнениях и переживаниях. После этого я собрался с духом и волнение просто исчезло разом.

До 46 прыжка парашютист испытывал страх

Потом я начал расти, так скажем, в геометрической прогрессии. Помню свой сотый прыжок, который я совершил второго августа 2009 года. Тогда я принял участие в показательных выступлениях и приземлился на стадион Локомотив. Никогда этого не забуду. Спустя месяц я впервые принял участие в соревнованиях, меня взяли в основной команды скоростных пятерок на чемпионат города Череповца. Там выступало четыре команды: Рыбинск, Череповец и две вологодские. В итоге мы заняли первое место. Примерно к 500-му прыжку всё это стало для меня, можно сказать, обыденностью. Я уже даже не ощущаю никакого удовольствия от обычных прыжков, мне необходимо каждый раз искать что-то новенькое, чтобы выделялся какой-то адреналин. Допустим, мне нужно со спортивным парашютом пронестись с большой скоростью, тогда адреналин выделяется очень хорошо, а вот обыденные прыжки в тандеме с пассажирами для меня уже просто работа.

Для получения адреналина парашютист придумывает что-то новое

Изначально была мечта именно связать свою жизнь с небом?

Да, я всегда мечтал посвятить свою жизнь небу. Отец меня всегда отговаривал, ругал часто, что у меня одни «парашютики на уме». Он говорил, что главное получить образование. А мне парашютный спорт никогда не мешал учиться. Я и в армию сходил, и образование получил. Я как-то всегда успевал и то, и то. Я никогда не брошу своё дело.

Конечно, мне хотелось бы заниматься парашютами, именно как спортом. У меня есть определённая мечта. У нас, как и любом другом виде спорта, существуют звания и категории. У меня предпоследняя категория D. Она предполагает выполнение прыжков с парашютом практически везде при любых погодных условиях. Мне хочется просто так для себя получить звание хотя бы мастера спорта России, потому что я отдал очень много времени этому. И очень часто у меня в голове проскакивает мысль, что когда-то я буду стоять на пьедестале. Для этого нужно выиграть всероссийские соревнования. Есть такая дисциплина «Групповая акробатика», подраздел в ней – «двойки». Задача парашютистов состоит в том, чтобы за 25 секунд выполнить в паре наибольшее количество фигур , которые выпадают на жеребьёвке. Для того, чтобы ехать на такие соревнования, нужен определённый опыт, потому нужно постоянно тренироваться. Я занимаюсь дома.

Аллен регулярно ездит тренироваться в аэротрубе

Например, зимой у нас прыжков нет, я выполняю определённый комплекс фигур сам с собой. Вообще вне зависимости от того, сколько у парашютиста прыжков, он должен постоянно совершенствоваться. Ведь парашютные технологии постоянно развиваются и нужно за ними успевать. К этому делу необходим очень серьезный подход, потому нужно постоянно тренироваться.

Молодой человек всегда мечтал посвятить свою жизнь небу

Насколько развит парашютный спорт в Вологде?

Именно спорт, если честно, в Вологде развит очень плохо, потому что нет определённой техники, отсутствует нужный уровень оснащённости нашего аэроклуба. К тому же, для того, чтобы растить спортсменов, нам просто не хватает инструкторского состава, потому что все инструкторы заняты на выполнении прыжков в тандеме с пассажирами. У нас просто не хватает специалистов. Тем не менее, внутриклубные соревнования мы всегда проводим. К примеру, в этом году внесены в календарный план состязания по скоростным пятёркам и двойкам. Они пройдут в августе.

Если говорить о массовых занятиях парашютными прыжками, то это направление у нас как раз развито очень хорошо. Люди едут к нам прыгать со всего северо-запада, потому что у нас единственный аэроклуб, который вообще функционирует на территории северо-запада.

Особой популярностью у вологжан пользуются прыжки в тандеме с инструктором

Дайте советы и рекомендации начинающим парашютистам и тем, кто только мечтает о прыжке, как побороть волнение и страх?

Что касается страха, то здесь нужно просто переступить через себя. Именно в тот момент, когда ты стоишь уже перед обрезом дверей, уже смотришь в эту бездну. Я всегда людям говорю, что нельзя думать , о том, что что-то, нужны избегать негативных мыслей. Всегда нужно размышлять о том, что рассказывали на обучении, то есть нужно в голове прокручивать алгоритм своих действий: «Я сейчас выпрыгну и должен провести в позе солдатика определенное количество секунд, затем необходимо дёрнуть кольцо и т.д.». Если мозг забивать этой информацией, то подсознание будет занято именно прыжком и страх исчезнет.

По словам Аллена, перед прыжком нужно избегать негативных мыслейФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Тем, кто хочет заниматься серьёзно парашютным спортом, могу сказать, что нужно постоянно работать над собой. Это уже на 2-3 ознакомительных прыжка, когда можно кое-как «выпасть» из самолёта и считать, что прыжок состоялся. Здесь важная работа над собой. И она происходит полностью на земле. Парашютист должен чётко знать , для чего он приехал на аэродром и что он должен сделать сегодня. Если спортсмен работает, сам ставит прыжки, тренируется, отрабатывает элементы, которые поставил инструктор, разбирает свои ошибки, который были в предыдущих прыжках, то проблем в воздухе никогда не будет. Соответственно, уровень спортсмена будет постоянно расти.

Парашютист, говорит Аллен, должен постоянно работать над собойФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Здесь никаких иллюзий не должно быть, инструктор тоже не должен их создавать, говоря, что всё будет хорошо. Для того, чтобы всё получилось, парашютист должен постоянно работать над собой. Например, у меня 1300 прыжков, но это вообще никакого значения не имеет, ведь количество прыжков это не качество. Спортсмены с в сборной России, у которых по 20-30 тысяч прыжков за плечами, всё равно постоянно занимаются своей физической подготовкой, тренируются по той дисциплине, в которой выступают.

Подготовка парашютистов происходит на землеФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Перед первым прыжком многие переживают, что парашют может не открыться…

В нашем аэроклубе всё сделано на высшем уровне для того, чтобы человек, который этого не понимает, даже не вникал в процесс. На самом деле это очень сложная система: сначала всё разрабатывается в научно-исследовательском институте парашютостроения, и только потом все эти разработки попадают на завод, на котором эти парашюты изготавливают. Их сначала испытывают как следует и только потом выносят на серийное производство, то есть процесс очень серьезный.

Перед прыжком парашютисты проходят несколько этапов проверкиФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

И руководство по укладке парашюта очень большое, нужен определённый опыт, чтобы эти парашюты укладывать и следить за ними. У нас это делают опытные специалисты, поэтому мы с уверенностью говорим, что парашют откроется всегда. Десантные парашютные системы разработаны по каскадной системе открытия, они открываются очень быстро и никогда практически отказов у низ не бывает. Исходя из всего этого, на вопрос «Если парашют не откроется?» мы отвечаем, что такого просто не может быть. Если бы так было всегда, мы бы не прыгали, и как такового парашютного спорта вообще не было бы.

В парашютном спорте - безопасность прежде всегоФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Что бы вы пожелали своим коллегам-парашютистам в праздник?

Хочется напомнить, чтобы люди всегда следили за своей безопасностью, потому что это самое главное. А вообще я желаю всем удачи, чистого неба над головой, мягких красивых посадок. Вологжанам хочется сказать, чтобы не забывали наш спорт и приезжали на аэродром вместе с друзьями.