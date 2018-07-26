Севергазбанк запустил ипотеку под 6% по программе «Семейная ипотека»

26 Июль 09:20 2018-07-27T09:30:01+03:00

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В рамках программы предусмотрено предоставление ипотечных кредитов семьям, в которых начиная с 01.01.2018 г. родился второй или третий ребенок. При подаче заявки на оформление ипотеки со стандартным пакетом документов необходимо будет предоставить свидетельства о рождении детей.

Размер льготной ставки по программе составляет 6% годовых в течение льготного периода. Льготный период составляет три года с даты выдачи кредита в случае рождения второго ребенка и пять лет с даты выдачи кредита в случае рождения третьего ребенка. В случае, если в период действия льготной ставки в семье родится третий ребенок, то общий льготный период будет достигать восьми лет.

Государственная программа субсидирования ипотеки для семей с несколькими детьми начала действовать в текущем по поручению президента Владимира Путина.

«Данные условия беспрецедентны для российского рынка ипотечного кредитования. Льготная ставка поможет существенно сэкономить на ежемесячных выплатах семьям с детьми, особенно в тот период, когда один из родителей находится в отпуске по уходу за ребенком», — прокомментировал запуск программы заместитель председателя правления Севергазбанка Сергей Тишко.

Ипотечные кредиты по льготной ставке доступны на приобретение жилья и рефинансирование ипотеки на первичном рынке жилья. По новой программе сумма кредита может составлять от 300 000 до 3 000 000 рублей (8 000 000 рублей в случае, если предмет ипотеки расположен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге либо Ленинградской области). Срок кредита от 3 до 25 лет, первоначальный взнос составляет не менее 20% от стоимости приобретаемого жилья. Оформить ипотеку можно во всех регионах присутствия банка: Москва, Санкт-Петербург, Вологодская, Ярославская, Ивановская, Волгоградская, Архангельская, Новгородская области и Республика Коми.

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