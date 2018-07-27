Жара преследует вологжан и дает им право на сокращенный рабочий день

27 Июль 01:00 2018-07-27T13:45:38+03:00

Изменить размер текста: A A

26-27 градусов в тени обещают вологодские синоптики в ближайшие дни. По прогнозам средина июля превысила средние температуры на 4 градуса. На солнце и при высокой влажности – 75-79% жара и духота ощущаются гораздо сильнее. Если на термометре 27-28 градусов, то взрослые и пожилые люди могу чувствовать себя как при 30-31 °C.

Если в пятницу трудовые будни вам кажутся невыносимыми, то необходимо вспомнить, что по трудовому законодательству рабочий день перед выходными на час меньше. Более того, в жару сам работодатель должен обеспечить комфортные условия для своих подчиненных (статья 212 ТК РФ). Здесь работает принцип: чем больше градусов на термометре, тем короче рабочий день.

Если температура достигла более 28 градусов, то рабочие часы регулируются СанПиНом 2.2.4.548-96.

• 28,5 градусов — длительность работы не должна превышать 7 часов;

• 29 градусов — не больше 6 часов;

• 29,5 — 5,5;

• 30 — 5;

• 30,5 — 4;

• 31 — 3;

• 31,5 — 2,5;

• 32 — 2;

• при 32,5 градусах допустим лишь час работы.

Этот список могут взять на заметку вологжане, которые трудятся в офисах. Для других категорий есть еще пара расчетов.

Для сотрудников, которые много двигаются и переносят тяжести меньше 10 килограммов максимально допустимая температура – 27 градусов. Для трудящихся, таскающих больше 10 кг – 26 °C. Количество отработанных часов уменьшаются аналогично с рассчитанным выше графиком. Однако размер зарплаты тоже уменьшится пропорционально отработанному времени.

Основные акты, регламентирующие установленный порядок:

• Трудовой кодекс (общие рекомендации);

• СанПиН (основной перечень требований, по которым регулируется температурный режим в помещении);

• рекомендации Роспотребнадзора (перечень мероприятий для обеспечения пригодных условий работы).

Допускается также предоставление кратковременного отдыха. Его периодичность зависит от температуры в помещении: чем она выше установленной нормы, тем чаще должны быть перерывы.