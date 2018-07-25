2018-07-25T13:50:50+03:00
Общество

Вологодский университет ищет молодых директоров

Ольга КУЗНЕЦОВА
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Фото Дианы Минец.Фото Дианы Минец.
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Вологодский университет находится на пороге коренных перемен. 12 факультетов преобразуются в 7 институтов. Сокращено количество кафедр - с 53 до 43. Кто же будет руководить новыми структурами? Об этом рассказал и.о. ректора Вологодского государственного университета Вячеслав Приятелев.

Надо сказать, сейчас университет живет обычной жизнью, идет приемная кампания. Пока подразделениями руководят исполняющие обязанности, но, согласно приказу, до 27 сентября пройдут выборы директоров 7 институтов.

А сейчас университетом запущен масштабный проект поиска новых кадров, новых управленцев на должности директоров институтов, заместителей директоров (в некоторых институтах их будет два), а также заведующих кафедр.

Всего, по нашим подсчетам, потребуется более 60 человек. А в кадровый резерв их войдет еще больше.

И.о. ректора Вологодского университета Вячеслав Приятелев не скрывает:

- Мы ищем управленцев и внутри вуза, и вне его стен. Все желающие, имеющие в себе силы, могут участвовать в конкурсе, который обещаем сделать максимально прозрачным.

У тех, кто занимает руководящие должности, у них есть бонус в виде опыта, видении ситуации изнутри. Но есть и опасность быть в плену стереотипов. Словом, все находятся в равных условиях.

Несколько раз Вячеслова Приятелев использовал слово "молодые". Когда его журналисты попросили прокомментировать, кто к ним относится, он сказал:

- В нашей сфере это ориентировочно от 30 до 60 лет. Но молодые - это энергичные, способные к росту, к решению все усложняющихся задач, идущие в ногу со временем...

Документы на конкурс по формированию кадрового резерва управленческих должностей принимаются до 31 августа. Затем будет выстроен рейтинг по формальным качествам. Кстати, каждый должен написать эссе о своем месте в жизни института, о планах работы на новом посту. Также будет этап тестирования, и - публичная защита своей программы.

Итоги будут подведены 25 сентября.

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