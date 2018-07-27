В Вологодской области средняя зарплата по региону составила 35 тысяч рублей

27 Июль 12:00 2018-07-27T11:42:41+03:00

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В Вологодской области череповецкие химики стали лидерами по зарплатам.

"Вологдастат" опубликовал доходы вологжан. За май 2018 года средние зарплаты работников "Апатита" составили более 65 тысяч рублей и более 60 тысяч рублей в среднем за полгода. На втором месте оказались металлурги, а на третьем — работники сферы научных исследований и разработок.

В мае 2018 года средняя зарплата в регионе составила почти в два раза меньше, чем химики - 35221 руб.. Рост по сравнению с маем 2017 года составил 10,5%.

Однако средняя заработная плата за полгода в области — 34213 руб. Это на 9,8% больше, чем годом ранее.

На 2-м месте в мае — металлурги, в мае они получили 64543 руб. (+5,6% к маю 2017), но за полугодие работники этой отрасли обошли химиков. Средняя зарплата за января-май у них составила 70454 руб.

Научные сотрудники из Череповца и Вологды в мае показали третий по величине зарплатный результат — 62456 руб. Их зарплата выросла за полгода почти на 9,4%.

«Средний» чиновник из Вологодской области в мае получил 40180 руб. В средем полугодовом выражении труд служащих не так престижен — зарплата всего 37280 руб.

Меньше всех получают вологодские рыбаки - 11818 руб. в месяц, работники текстильной промышленности — 10799 — 11545 руб. и общественного питания — 18115 руб..