2018-07-08T20:12:02+03:00
Происшествия

Скорая с младенцем, выпавшем с 6 этажа, перевернулась в центре Вологды

В аварии пострадало семь человек
Иван Чухнин
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Автомобиль от удара развернуло на 180 градусов. Фото vk.com.Автомобиль от удара развернуло на 180 градусов. Фото vk.com.
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Как "Комсомолка" сообщала, сегодня в 11 часов в центре Вологды перевернулась машина "скорой помощи". Медики мчались в областную детскую больницу, они везли, как уточнили нам в департаменте здравоохранения, двухгодовалого мальчика, который выпал из окна шестого этажа многоэтажки.

У автомобиля, по словам очевидцев, были включена звуковая сигнализация и проблесковые маячки. Автомобили по всей трассе уступали дорогу, исключением стала иномарка на перекрестке улиц Козленская и Предтеченская.

Врачи оценивают состояние ребенка, находившегося в «скорой», как стабильно-тяжелое. «Усугубила ли его и насколько авария, пока сказать сложно. Малыш был доставлен в областную детскую больницу с многочисленными травмами. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь», - сообщила пресс-служба областного департамента здравоохранения.

Как подтверждает городская ГИБДД, автомобиль с бригадой интенсивной терапии, родителем и ребенком на борту опрокинулся после столкновения с легковым автомобилем "Киа Рио".

"Малыш дважды выжил! Теперь он должен долго жить!"- пишут вологжане в социальных сетях.

Ирина Крысюк пишет: "Скорую развернуло на 180 градусов. В считанные минуты подъехал другой реамобиль, ребёночка увезли".

В ДТП пострадали 7 человек, то есть все участники аварии.

Это два фельдшера, врач и мама маленького пациента. Они получили сотрясение мозга, госпитализированы.

Водители обоих транспортных средств в настоящий момент проходят медосвидетельствование, после чего будет решен вопрос об их госпитализации.

По словам очевидца, водитель скорой помощи также получил травму головы. На месте ему накладывали повязку.

11460003 00_00_24-00_00_47.ДТП в Вологде Видео Ивана Иванова, vk.com

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