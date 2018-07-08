Скорая с младенцем, выпавшем с 6 этажа, перевернулась в центре Вологды
Как "Комсомолка" сообщала, сегодня в 11 часов в центре Вологды перевернулась машина "скорой помощи". Медики мчались в областную детскую больницу, они везли, как уточнили нам в департаменте здравоохранения, двухгодовалого мальчика, который выпал из окна шестого этажа многоэтажки.
У автомобиля, по словам очевидцев, были включена звуковая сигнализация и проблесковые маячки. Автомобили по всей трассе уступали дорогу, исключением стала иномарка на перекрестке улиц Козленская и Предтеченская.
Врачи оценивают состояние ребенка, находившегося в «скорой», как стабильно-тяжелое. «Усугубила ли его и насколько авария, пока сказать сложно. Малыш был доставлен в областную детскую больницу с многочисленными травмами. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь», - сообщила пресс-служба областного департамента здравоохранения.
Как подтверждает городская ГИБДД, автомобиль с бригадой интенсивной терапии, родителем и ребенком на борту опрокинулся после столкновения с легковым автомобилем "Киа Рио".
"Малыш дважды выжил! Теперь он должен долго жить!"- пишут вологжане в социальных сетях.
Ирина Крысюк пишет: "Скорую развернуло на 180 градусов. В считанные минуты подъехал другой реамобиль, ребёночка увезли".
В ДТП пострадали 7 человек, то есть все участники аварии.
Это два фельдшера, врач и мама маленького пациента. Они получили сотрясение мозга, госпитализированы.
Водители обоих транспортных средств в настоящий момент проходят медосвидетельствование, после чего будет решен вопрос об их госпитализации.
По словам очевидца, водитель скорой помощи также получил травму головы. На месте ему накладывали повязку.
11460003 00_00_24-00_00_47.ДТП в Вологде Видео Ивана Иванова, vk.com