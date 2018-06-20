2018-06-20T15:11:04+03:00
Общество

Yota тоже в шоке

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Yota тоже в шоке.

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Федеральный мобильный оператор Yota поддержал болельщиков российской сборной по футболу, которые были шокированы результатами матча.

«Мы тоже в шоке!», - прокомментировали директор по маркетингу YotaВиталий Урезченко и PR-директор Yota Ольга Алексеева.

В поддержку болельщиков Yota разместила анимированные ролики более чем на 100 диджитал-экранах оператора наружной рекламы Galleryв Москве сразу после завершения матча в 23:00 19 июня.

Ролики содержат эмодзи, которые отражают эмоции российских болельщиков по итогам матча. Слоган кампании гласит «Когда переполняют эмодзи».

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