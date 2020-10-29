Перед судом предстал 25-летний мужчина, убивший свою жену и ее дочь

Мужчина уже пытался скрыться от правосудия.

Перед судом предстал обвиняемый в убийстве жены и ребенка в Кичменгском Городке. 25-летний Константин Капустин убил свою беременную красавицу-супругу и ее дочь. Этим летом они сыграли свадьбу, оба работали. Семья выглядела весьма благополучной. Однако в один день все пошло не так. Во время ссоры он схватился за нож, когда девочка встала на защиту мамы, то он зарезал и ее.

Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п.п. а, в, г, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетней и женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности).

3 сентября 2020 года в 14:00 Капустин был задержан по подозрению в совершении преступления, но уже в 15:30 он убежал из здания райотдела полиции, выпрыгнув со второго этажа. Через два дня благодаря бдительности местных жителей он был задержан: он прятался в бане в одной из деревень. При задержании он пытался укрыться в водопропускной трубе под автомобильной дорогой.

28 октября следователь ходатайствовал о продлении в отношении Капустина меры пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый Капустин с ходатайством согласился. Защитник просил отказать в удовлетворении ходатайства.

Однако суд пришел к выводу, что, находясь на свободе, подозреваемый может скрыться от правосудия, сообщает пресс-служба судов. Так что срок содержания под стражей Капустину продлен по 2 декабря. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.