В Череповце установят доску в память 25-летнего спасателя

Фото: "Спасатели Череповца" "ВКонтакте".

В Череповце увековечат память спасателя Александра Малышева. Памятная доска появится на здании спасательной службы на Парковой, 9а. Мемориальную доску установят 1 ноября — в день 20-летия со дня создания поисково-спасательной службы Череповца. На изготовление и установку доски спасатели и ветераны службы сами собрали деньги, сообщает официальный сайт Череповца.

Фото: "Спасатели Череповца" "ВКонтакте".

Александр Малышев - сын известного на Вологодчине депутата, офицера, ветерана войн Геннадия Малышева.

Александр родился в 1984 году, стал спасателем. 17 июле 2009 года произошла авария на Череповецком металлургическом комбинате. Александр отправился на спасение людей, но на него обрушилась раскаленная известь. Вместе с Александром Малышевым пострадали два спасателя ОАО «Северсталь». Спасти жизнь Александра медики не смогли, 95% ожогов тела не оставили врачам шансов. 21 июля его не стало. Спасателю было 25 лет.

Ранее его именем был назван спасательный катер. В честь Александра Малышева учрежден переходящий кубок соревнований спасателей Вологодской области.