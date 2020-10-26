Вологда решила судьбу Шиеса

Архангелогородцы не примут мусор москвичей

В Вологде решили судьбу полигона твердых бытовых отходов на станции Шиес в Архангельской области. Его строили, чтобы спасти задыхающуюся от мусора столицу. Решили - быть или не быть - в Четырнадцатом арбитражном апелляционном суде в Вологде. Инвестор проекта "ЭкоТехноПарк "Шиес" пытался признать незаконным решение о сносе построенных в девственной тайге объектов.

Напомним, Арбитражный суд Архангельской области в январе 2020 года признал постройки на Шиесе незаконными. Среди них - вертолётная площадка, ангар, общежитие, зона выгрузки вдоль железнодорожного пути.

Строители решение оспорили. Первое заседание Арбитражного суда в Вологде прошло 16 марта, затем была взята пауза для проведения экспертиз.17 июня - еще одна, плюс назначена повторная инженерно-техническая экспертиза.

И вот, 26 октября Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение Арбитражного суда Архангельской области о сносе объекта размещения твердых коммунальных отходов "ЭкоТехноПарк Шиес" без изменения, апелляционную жалобу ООО "Технопарк" - без удовлетворения.

Решение вступит в силу: в течение 30 дней ООО "Технопарк" будет обязан снести строения.

В социальный сетях после трансляции из зала суда - бурное ликование всех экологов: "Ура! Мы победили". Многим грустно - все-таки это два с половиной года жизни, десятки миллиардов рублей, бездарно закопанных в болотах Шиеса.

И тревога вологжан: а вдруг московский мусор повезут на Вологодчину? Ведь закона, запрещающего ввоз отходов из других субъектов Российской Федерации, на сегодняшний день все еще нет.