Вопросы, страх и смятение: когда у будущей мамы ВИЧ

Пройдя обследования, узнала, что у нее ВИЧ. Казалось, это перечеркнет все её мечты, и здорового ребенка ей не родить. Врач объяснила, что современные методы лечения помогут сохранить здоровье ребенку, при соблюдении всех рекомендаций.

Сразу после подтверждения диагноза Настя стала получать лекарства, благодаря чему ребенок родился здоровым.

Женщинам, планирующим рождение ребенка, рекомендуется:

Сдавать кровь на ВИЧ на этапе планирования беременности, при постановке на учет и дважды за время беременности. Будущему папе врачи также рекомендуют обследоваться на ВИЧ.

Во время кормления грудью мама и малыш особенно уязвимы к инфекциям. Поэтому необходимо использовать презерватив при каждом половом контакте!

Будущей маме с положительным ВИЧ-статусом назначается лечение, которое снижает риск передачи вируса ребенку во время беременности. Для кормления ребёнка используют только заменители грудного молока.

Сдать тест на ВИЧ можно бесплатно и анонимно:

- БУЗ ВО «Центр по профилактике инфекционных заболеваний»: г. Вологда, ул. Щетинина, д. 17А, тел. 8 (8172) 53-48-44.

- БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница №2» Центр профилактики и борьбы со СПИДом»: г. Череповец, ул. Данилова, д. 15, тел. 8 (8202) 57-36-64.

- Центральные районные больницы Вологодской области.

Телефон доверия по вопросам ВИЧ-инфекции: 8 (8172) 53-52-09

Сайт: www.hivvol.ru, ВКонтакте https://vk.com/spid_centr (16+)

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.