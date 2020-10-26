Вологжанка сфотографировала редкое природное явление

Фото: Алена Югова, г.Красавино, Великоустюгский район.

Вологжанка Алене Югова запечатлела редкое для вологодских широт природное явление. Жительница города Красавино выложила в сети эффектные снимки - на вечернем небе над Северной Двиной зеленоватые сполохи огня.

Для жителей более северных, приполярных областей северное сияние, может быть, и обычное явление. Но большинство вологжан его никогда не видели. Алена Югова впервые наблюдала это величественное явление и сумела его сфотографировать.

Алена считает фотографию своим хобби, относится к нему скрупулезно. Она пояснила. что снять сияние можно на любой фотоаппарат, если у него есть ручной режим. Главное - правильно подобрать выдержку, диафрагму и светочувствительность, они зависят от освещенности. Алена как фотограф с этой задачей справилась. Поскольку съемка северного сияния была для девушки первым опытом, она снимала в компании с фотографом - Евгением Смольским.

- Обычно полярное сияние наблюдается в период с осеннего по весеннее равноденствие. Вероятность его, конечно, выше зимой, в ясную погоду. Главное условие полярного сияния - выброс частиц на солнце. Так что нужно следить за космической погодой по интернету. К- indeks магнитной активности должен приближаться к значению 6 и выше. Случайно у нас очень сложно увидеть это природное явление - оно не очень длительное или его просто не видно. Одним словом, должно еще и повезти, - поделилась Алена секретом успеха для тех, кто хочет поймать зеленое чудо в объектив своего фотоаппарата.