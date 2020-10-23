Вологжане не могут отойти от шока: под поезд попало трое школьников

Они не заметили поезд. Фото: railwayz.info

В Вологодской области на путях погибли три подростка. Как сообщала "Комсомолка", ЧП случилось на станции Вохтога — поезд насмерть сбил двух девочек и юношу. ЧП случилось 22 октября около 9 часов вечера. Ребята попали под пассажирский поезд, следовавший маршрутом Челябинск — Санкт-Петербург.

По информации СУТ СК РФ, машинист на путях заметил детей, было применено экстренное торможение. Но избежать трагедии не удалось. Все трое школьников погибли.

По факту смерти несовершеннолетних следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, которое повлекло по неосторожности гибель двух и более человек. По требованию Северо-Западного транспортного прокурора организована проверка. Дело расследует Северо-Западный СУТ СК России. Назначен ряд экспертиз.

Как сообщила "Комсомолке" Татьяна Александровна Патракеева, начальник отдела образования Грязовецкого района, все дети были учащимися Вохтожской школы №1. По всей видимости, дети пережидали грузовой поезд. Из-за него они не увидели и не услышали пассажирский поезд, который мчался по соседнему пути.

"Я работаю около 12 лет. Такой трагедии не припомню... Поселок разделен железной дорогой, местные жители часто переходят ее в неположенных местах. На таком "переходе" и погибли школьники. Там освещенное место, так что не только шум, но даже свет приближающего поезда они могли не заметить", — пояснила Татьяна Александровна. Информация будет уточняться, пока свидетелей трагедии нет.

Погибли девочки - учащиеся 8 класса, юноша - ученик 9 класса. Все они из хороших семей, о ребятах хорошо отзываются и педагоги, и знакомые. Произошедшее стало шоком для всего поселка. В Вохтоге проживает около 5 тысяч человек, так что каждая семья - на виду. Администрации поселения и школы намерены помочь в организации похорон.