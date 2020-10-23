Череповчанка расплакалась, узнав, что ее обманули мошенники

Объясните пожилым родственникам, как избежать мошенников!

Полицейским удалось спасти череповчанку от опрометчивого шага. Историю поведала пресс-служба УМВД по Череповцу.

Правоохранители заметили нервную женщину, разговаривающую по телефону. Она переводила средства на чужой счет через банкомат в торговом центре Череповца. Стражи порядка обеспокоились, что ее обманывают аферисты. Но череповчанка не хотела признавать, что ее обманывают и попросила полицейских не мешать ей с транзакцией.

Но бдительные стражи правопорядка настаивали: рассказали о ежедневных фактах дистанционного мошенничества, при которых доверчивые вологжане берут кредиты и отдают аферистам последнюю рубашку. Внезапно женщина осознала свою ситуацию и даже расплакалась...

Оказалось, в сентябре она оставила заявку на кредит в 100 тысяч рублей на одном из сайтов - на эти деньги планировала отремонтировать дачу. На прошлой неделе ей поступил звонок от "сотрудников банка" - неизвестные сообщили, что нужно внести первый взнос 4 600 рублей. Отдать деньги, чтобы получить деньги! Естественно, почуяв легкую добычу, жадные преступники попросили еще: заплатить "страховку" в 21 тысячу рублей, якобы из-за ее плохой кредитной истории. Женщина заняла денег у знакомых и покорно перевела злоумышленникам. И на этот раз они попросили еще....

На моменте очередного перевода в 9 100 рублей череповчанку и остановили полицейские. Пострадавшая написала заявление, так как она уже лишилась крупной суммы. Правоохранители возбудили уголовное дело и мошенников уже ищут.

Полиция пытается предотвращать преступления Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Тем временем полицейские и дружинники пытаются проинформировать череповчан: ведь предупрежден - значит вооружен! Ежедневно в вечернее время проводятся рейды в крупных ТЦ и гипермаркетах. Особенно тщательно правоохранители объясняют суть дистанционных мошенничеств доверчивым пенсионерам - они часто становятся жертвами людей без морали. Гражданам же советуют обсудить эту тему с родственниками и знакомыми, это поможет избежать беды. Ведь каждый день миллионы рублей утекают из карманов простых вологжан к преступникам...