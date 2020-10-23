В Вологодской области начальник колонии осужден за поборы

Суд признал начальника колонии виновным. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

43 -летний начальник вологодской колонии был осужден. Устюженский районный суд Вологодской области огласил приговор. Бывший офицер признан виновным в совершении преступления - присвоении имущества, совершенном с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

В декабре 2018 года начальник ИК-20 в Устюжне Андрей Ганин поручил выдать премию, а часть денег отдать ему. 11 сотрудников с 20 по 25 декабря 2018 года передали Ганину в общей сложности 605 000 рублей. Полученные деньги подсудимый присвоил.

В судебном заседании Ганин вину признал частично. Он сообщил, что предложил скинуться после получения годовых премий на нужды учреждения: в колонии не финансируются такие статьи как канцтовары, оформление стендов, закупка аптечек. С предложением согласились его заместители, кто-то предложил собрать по половине премии. Заместители предложили скинуться и своим подчиненным - начальникам отделов. Собирал деньги главный бухгалтер.

Однако суд счел эти показания как способ защиты. Установлено, что Ганин фактически единолично принял решение о передаче ему части премии, дав незаконные указания подчиненным. При этом большую часть собранной суммы он хранил наличными по месту регистрации и в доме матери.

Решением суда Ганин получил наказание в виде 2 лет лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах и органах местного самоуправления. С осужденного в пользу колонии в счет возмещения имущественного ущерба взыскано 284 250 рублей, 320 750 рублей было у него изъято. Со службы он был уволен летом 2019 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.