Руслан Смирнов - водитель со стажем. Фото cherinfo.ru

В Череповце первоклассница делала селфи и упала в реку. ЧП случилось на прошлой неделе, но только сегодня об этом узнали журналисты официального сайта Череповца. К счастью, на помощь пришел прохожий. 44-летний водитель Руслан Смирнов в час дня шел на работу в автоколонну №1456. Его путь лежал через Северный мост.

Как рассказал Руслан, сначала он собирался доехать до автоколонны на автобусе, даже постоял на остановке. Но затем решил добираться пешком, это не так и далеко. Череповчанин считает: "Видимо, так нужно было..."

Мужчина шел по мосту и услышал, как кто-то закричал. Оказалось, девочка решила сфотографироваться на красивом фоне, стоя на краю берега, но поскользнулась и упала в воду вместе с телефоном и портфелем.

"Я быстро побежал и за воротник ее вытащил, в воду лезть самому не понадобилось. Там неглубоко, но девочка вылезти не могла, так как берег очень скользкий. Она испугалась. К тому же она упала вместе с портфелем. Сухая у нее была только голова. Мы из портфеля воду выливали. Телефон у нее весь намок, родителям позвонить не смогли..."

Мужчина стараясь успокоить ребенка, стал ее расспрашивать. Как оказалось, девочку зовут Арина, она шла из школы, собиралась ехать домой, на улицу Беляева - примерно пять остановок.

"Не оставлять же ее в таком состоянии! Взял ее с собой в автоколонну, дал свою куртку. В отделе кадров ее отогрели, напоили чаем..." Позвонили в школу, номер которой назвала девочка. Там помогли найти родителей и за девочкой вскоре приехали.

Малышке в тот день повезло: "Когда все произошло, рядом никого больше не было. Любой бы так поступил", — сказал Руслан Смирнов.

Руслан Смирнов работает в автоколонне три месяца. Раньше он водил частный автобус.