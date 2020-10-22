В Вологде еврейское кладбище уходит под воду?

Фото: Настоящая Вологда ВКонтакте.

Фото: Настоящая Вологда ВКонтакте.

На Введенском кладбище в Вологде массово вырубают деревья. Такая информация появилась в социальных сетях. Вологжане, болезненно реагирующие на уничтожение зеленых островков в городе, задались вопросом: "Что же происходит?"

Мы также ищем внятный ответ на этот вопрос. А пока мы обратились к Альбине Сберегаевой - вологжанке, патриотке, члену Союза экскурсоводов России. Она на все имеет свое мнение, кроме того, часто, по долгу службы, собирая материалы по истории края, бывает на кладбище.

Она начала речь с вопроса: "Вы когда были последний раз на Введенском кладбище?" И продолжила: "Правильно, там нормальному человеку делать нечего, достаточно раз в год проверить могилы родных. Так вот, последнее лет 10 это сделать очень сложно. Речка Безымянка весной очень сильно разливается, летом растекается в болото. Часть захоронений ушли под воду. Лишь кое-где виден край могильного камня. Большая часть захоронений навсегда потеряна. Там рос только ивняк и старые, гнилые деревья, что из последних сил поддерживали друг друга , готовые в любую минуту упасть. Ходить в тех местах опасно. Там деревья не «легкие микрорайона», а болота, опасные для легких. Много десятилетий всё там гниёт и стекает в речку. А потом мы жалуемся на качество питьевой воды и большое количество заболеваний. Местные пьют трупно- болотистую воду...."

Альбина Сберегаева утверждает - на Введенском есть очень опасные места. Их знают люди, которые часто бывают на этом кладбище. Краевед даже перечислила: это директор, бомжи и она. По собственным наблюдениям вологжанки, вот уже несколько лет Водоканал пытается что-то сделать: "Наконец, начали вырезать и увозить ивняк, старые, гнилые деревья... нормальных деревьев там нет!"

Версия, что порядок наводят к дню памяти Христофора Леденцова не выдерживает критики краеведа-экскурсовода - могила Леденцова находится на другой, дальней стороне кладбища. Они никак не соединяются.

Альбина сообщает, что пару лет как Водоканалом началось осушение кладбища: верующими ведется восстановление церковь Николая Чудотворца. Она сообщает вологжанам, чьи родственники захоронены на дальней правой стороне кладбища, что теперь можно подойти к могилам и привести их в порядок. Стали доступны могилы, где похоронены Брандис Мария Абрамовна, Шнейдер Берта Наумовна, , Налибоцкий Абрам Наумович, Бурштейн Исаак Абович, врач Каплан Эстер Абрамовна, Соловейчик Иосиф Маркович, Трайнин Исай Иосифович, Шнайдер Берта Наумовна Вайнер Рахиль Хаймовна, Вайнер Абрам Рувимович, Эльперин Исаак Львович, Хавесон Вера Игнатьевна и другие...

Фото: Альбина Сберегаева.