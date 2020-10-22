Жизнь с «плюсом»: что происходит с человеком после того, как он узнает, что у него ВИЧ

Из-за недостатка информации диагноз часто воспринимается как приговор. Возникает опустошенность, страх за свое будущее, страх потерять семью и работу. Человек проходит несколько этапов принятия диагноза: от отрицания, гнева, депрессии до принятия ситуации. Чтобы с этим справиться, требуется поддержка, в первую очередь, близких. Также психологическую помощь могут оказать специалисты Центра СПИД (не только ВИЧ-положительным, но и их близким).

Многих ВИЧ+ людей беспокоит угроза передать вирус своим близким. Этот страх оказывает негативное влияние на качество отношений, в том числе — интимных. Забота о партнере — это естественное проявление любви. Важно помнить, что существуют простые и действенные правила защиты любимого человека от заражения: успешное антиретровирусное лечение и постоянное использование презерватива.

Даже при соблюдении всех мер профилактики специалисты рекомендуют партнерам ВИЧ-положительных сдавать кровь на ВИЧ не реже 1 раза в год.

Сдать тест на ВИЧ можно бесплатно и анонимно:

- БУЗ ВО «Центр по профилактике инфекционных заболеваний»: г. Вологда, ул. Щетинина, д. 17А, тел. 8 (8172) 53-48-44.

- БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница №2» Центр профилактики и борьбы со СПИДом»: г. Череповец, ул. Данилова, д. 15, тел. 8 (8202) 57-36-64.

- Центральные районные больницы Вологодской области.

Телефон доверия по вопросам ВИЧ-инфекции: 8 (8172) 53-52-09

Сайт: www.hivvol.ru, ВКонтакте https://vk.com/spid_centr (16+)

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.