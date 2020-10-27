Это чудо: за сутки вологжанка перенесла две клинические смерти

Фото: группа ДЗВО "ВКонтакте".

Вологжанка перенесла две клинические смерти за день и выжила: врачи действовали оперативно, слаженно и профессионально.

4 октября Вера Комарова занималась своими обычными делами, но вдруг почувствовала боль в груди, ей стало тяжело дышать. Она попросила мужа вызвать скорую. Фельдшеры Андрей Тельминов и Сергей Копотин прибыли уже через 8 минут. Срочно сделали электрокардиограмму. Она подтвердила опасения - у женщины случился острый инфаркт миокарда, осложнившийся спустя несколько минут фибрилляцией желудочков. Во время осмотра Вера Валерьяновна потеряла сознание, у нее остановилось сердце.

Дефибрилляция, непрямой массаж сердца, искусственное дыхание, уколы. В итоге сердце начало работать, женщина открыла глаза.

На помощь фельдшерам прибыла вторая реанимационная бригада - врач Юрий Кутьев, фельдшеры Сергей Суворов и Владимир Харинский. Во время осмотра клиническая смерть произошла повторно. И снова сердце пришлось "заводить".

Женщину срочно доставили в сердечно-сосудистый центр областной клинической больницы. На входе пациентку ждали врачи: все как в фильмах про медицину катастроф. Она практически сразу попала на операционный стол.

- Обширный инфаркт развился стремительно: тромб закупорил одну из артерий сердца, в него перестала поступать кровь, развился некроз, - рассказывает рентгенэндоваскулярный хирург Регионального сосудистого центра Андрей Москалев. – Это значит, что в течение 30 минут с момента поступления больного мы должны восстановить ему кровоток. В этом случае мы это сделали за 17 минут. Через зону закрытой артерии провели проводник, доставили туда специальный баллон и раздули, обеспечив приток крови к сердечной мышце, установили стент. Это хороший результат, требующий слаженной работы всей операционной бригады, - им можно по праву гордиться.

Сейчас у пациентки позади слабость, одышка, боли. С явными улучшениями здоровья ее направили в санаторий на реабилитацию и социальную адаптацию.

Сейчас Вера Комарова чувствует себя гораздо лучше: сама передвигается, ходит на лечебную гимнастику и массаж. Реабилитация может занять три-четыре месяца. Как женщина признается, две клинические смерти научили ее ценить жизнь.

Вологжанка не скрывает своих чувств: «Это чудо, что все так завершилось. Я еще не отошла от шока, но уже совсем по-другому чувствую жизнь, ценю каждое ее мгновенье. Спасибо людям в белых халатах за мой второй день рождения – он был 4 октября. Благодаря медикам я отмечу и свой первый день рождения: 10 ноября мне исполнится 56 лет».

Как говорит врач-кардиолог Вологодской областной клинической больницы Татьяна Мауринова, да, сердце полностью уже не восстановится, должна быть строгая диета и прием лекарств. Но и с таким диагнозом можно жить активно.

Как сообщает департамент здравоохранения, пациенты, перенесшие инфаркта миокарда, инсульт, операции на сердце, после выписки из стационара имеют право на бесплатное получение лекарственных препаратов амбулаторно в течение 12 месяцев.