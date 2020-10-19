Череповчанка-фронтовичка победила COVID-19

Фото со страницы мэра Фото: vk.com

Мэр Череповца рассказал о чудесном выздоровлении ветерана Великой Отечественной войны от коронавирусной инфекции. Накануне Александра Ивановна Синявина выписалась из череповецкого моногоспиталя. Ей удалось побороть новый вирус уже в преклонном возрасте. В следующем месяце победительница отметит свой 101-й день рождения!

Вадим Германов немного рассказал о жизни удивительной женщины. "Александра Ивановна родилась в деревне Большие Стражи под Череповцом. После начала войны ее призвали в армию. Девушку отправили сандружинницей в санитарный поезд N115, который вывозил раненых из Тихвина на восток страны", сообщил мэр в соцсетях. За труд в нелегкие годы была награждена знаком «Фронтовик» и медалью Жукова.

У позитивной жизнелюбивой пенсионерки большая семья! Трое детей, пятеро внуков и шесть правнуков. Любовь родственников и хороший настрой наверняка поспособствовали выздоровлению от опасной инфекции.