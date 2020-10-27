Пенсионер выстрелил в пса Мишку и был избит лопатой

В собаку выстрелили из охотничьего ружья. Фото: Борис КОКУРИН

Вологжанин за выстрел в его собаку Мишку побил односельчанина лопатой и угрожал его убить. Однако не убил, а попал под суд. Пришлось отвечать перед законом и жестокому пенсионеру.

Утром 7 марта 2019 года молодой мужчина в деревне Павлово Вологодского района в ходе ссоры нанес 79-летнему односельчанину удары кулаком в лицо. Когда тот упал, подсудимый ударил несколько раз пластмассовой лопатой, при этом кричал: «Убью урода, закопаю!» Потерпевший, видя агрессивное поведение подсудимого, опасался, что тот его действительно убьет.

Подсудимый вину признал частично, отрицая, что бил лопатой. Как пояснил мужчина, в тот день соседка ему сказала, что его пса подстрелили. Ружье было только у этого пенсионера, так что молодой мужчина отправился к нему.

Пенсионер рассказал, что в тот день приехал в деревню, чтобы покормить курочек. Он увидел, как собака утащила из сарайки курицу, так что он съездил на квартиру в соседнее село, взял ружье, вернулся и выстрелил в сторону пса, чтобы его напугать. Потом он стал расчищать снег пластмассовой лопатой, обшитой металлом.

В этот момент к нему подбежал человек, который сразу нанес ему несколько ударов. Пенсионер упал, но подсудимый еще несколько раз ударил его лопатой, высказывая угрозы.

При вынесении приговора суд учел, что поводом конфликта послужил выстрел пенсионером в пса по кличке Миша, принадлежащего семье подсудимого.

И все же 28-летнего местного жителя признали виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия), а так же по ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Мировой судья по совокупности преступлений назначил мужчине окончательное наказание в виде 300 часов обязательных работ и взыскал с него в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

P.S. Как оказалось, Мишка, помесь лайки, после пулевого ранения выжил, но стал инвалидом. Пенсионер признан виновным в жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшем его увечье (ч.1 ст. 245 УК РФ). Пенсионера оштрафовали на 10 000 рублей. Кроме того, пенсионера привлекли к административной ответственности за стрельбу из оружия в населенном пункте с назначением штрафа в размере 40 000 рублей. Его двуствольное охотничье ружье конфисковали.

О судьбе курицы пресс-служба судов не сообщает.