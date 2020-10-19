Так не должно было случиться...

После рождения сына Лена с головой погрузилась в домашние хлопоты. Из яркой симпатичной блондинки превратилась в домохозяйку. Между супругами всё чаще возникало непонимание. Мужчина стал задерживаться на работе по вечерам, а потом нашел другую женщину. Из семьи он уходить не хотел: сыну нужен отец! Так и жил на два фронта. После декрета Лена проходила медосмотр, чтобы устроиться на работу. В анализе крови у нее обнаружили ВИЧ. Это было не самым страшным.

У ребенка тоже выявили ВИЧ-инфекцию, ведь Лена кормила его грудью. Она не подозревала о своем диагнозе и не думала, что ребёнок может быть в опасности...

Важно знать, что ВИЧ и другие инфекции кормящая мама может передать ребенку во время грудного вскармливания. Поэтому, чтобы исключить риск инфицирования, при каждом половом контакте необходимо использовать презерватив.

Будущей маме с ВИЧ-положительным статусом необходимо регулярно посещать лечащего врача, принимать назначенные антиретровирусные препараты, отказаться от кормления грудью (в качестве альтернативы используется молочная смесь). При выполнении данных рекомендаций вероятность заражения ребенка снижается до 2-3%.

Женщинам, планирующим рождение ребенка, рекомендуют сдавать кровь на ВИЧ на этапе планирования беременности, при постановке на учет и дважды за время беременности. Будущему папе врачи также рекомендуют обследоваться на ВИЧ.

Сдать тест на ВИЧ можно бесплатно и анонимно:

- БУЗ ВО «Центр по профилактике инфекционных заболеваний»: г. Вологда, ул. Щетинина, д. 17А, тел. 8 (8172) 53-48-44.

- БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница №2» Центр профилактики и борьбы со СПИДом»: г. Череповец, ул. Данилова, д. 15, тел. 8 (8202) 57-36-64.

- Центральные районные больницы Вологодской области.

Телефон доверия по вопросам ВИЧ-инфекции: 8 (8172) 53-52-09

Сайт: www.hivvol.ru, ВКонтакте https://vk.com/spid_centr (16+)

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.