В Вологде девятиклассник вытащил из воды пассажира затонувшего теплохода

Парня пригласили служить в полицию.

В Вологде подростка наградили за спасение взрослого. За проявленное мужество девятиклассника поблагодарил лично руководитель Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте полковник Андрей Бараков.

Андрей Крохин августовским вечером прогуливался в центре города по набережной. В это время по реке проплывал прогулочный теплоход "Капитан Артюшин". Однако вдруг послышались крики о помощи - в районе Соборной горки судно дало течь и стало погружаться. Пассажиры попытались самостоятельно спастись - бросались в воду, чтобы доплыть до берега. Глубина в месте крушения составляла более двух метров.

Андрей Крохин - спортсмен, несколько лет активно занимается плаванием. Он увидел, что люди паникуют и бросаются в воду, так что принял решение помочь. Подростку удалось в одиночку вытащить из воды 31-летнего пассажира тонущего теплохода. Он помог ему выбраться на берег, а сам вновь бросился в воду...

Подросток пришел на награждение с мамой. Ее поблагодарили за воспитание сына, а школьнику в торжественной обстановке вручили благодарность и предложили связать свою жизнь с работой в органах МВД.

Фото пресс-службы ведомства.