Нужна ли верность в XXI веке?

«Ну а что такого, все изменяют!», - повторял себе Сергей, когда после новогоднего корпоратива у него закрутился роман с коллегой по работе. У нее был муж, у него была жена – никто и не думал уходить из семьи. А редкие свидания в машине или арендованной на пару часов съемной квартире делали трудовые будни ярче и интереснее.

«Хороший левак укрепляет брак», - подмигивали знающие о служебном романе друзья в курилке. Сергей и сам замечал, что стал глядеть на свою жену другими глазами. Чувства стали ярче, а семейные конфликты незаметно ушли.

В семейной жизни все стало настолько хорошо, что они с женой даже решились на второго ребенка. Беременность наступила сразу. Но счастье длилось недолго. В женской консультации супруга Сергея первым делом сдала тест на ВИЧ, и он оказался положительным.

Сергей точно понимал, где заразился и от кого. Он проклинал себя за беспечность, хотя никогда не думал, что замужняя женщина с двумя детьми может носить в себе опасный вирус. Жаль только, что это понимание пришло слишком поздно.

Стоит ли подвергать себя и своих родных опасности инфицирования, деля супружескую постель с кем-то еще?

Сдать тест на ВИЧ можно бесплатно и анонимно:

- БУЗ ВО «Центр по профилактике инфекционных заболеваний»: г. Вологда, ул. Щетинина, д. 17А, тел.: 8 (8172) 53-48-44.

- БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница №2» Центр профилактики и борьбы со СПИДом»: г. Череповец, ул. Данилова, д. 15, тел.: 8 (8202) 57-36-64.

- Центральные районные больницы Вологодской области.

Телефон доверия по вопросам ВИЧ-инфекции: 8 (8172) 53-52-09

Сайт: www.hivvol.ru, ВКонтакте https://vk.com/spid_centr (16+)

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.