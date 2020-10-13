Судебные приставы Череповца массово закрывали исполнительные производства

Приставы закрыли производств на сумму более 9 миллионов рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Череповце против высокопоставленной женщины-пристава возбуждено дело о халатности. Кроме того, завершено расследование уголовных дел в отношении трех ее подчиненных.

Три судебных пристава-исполнителя обвиняется в злоупотребление должностными полномочиями и в служебном подлоге. В отношении их руководителя – заместителя начальника отдела судебных приставов, на которую также неоднократно возлагалось исполнение обязанностей начальника отдела, возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

По сообщению СУ СК, с мая по декабрь 2019 года судебный пристав-исполнитель прекратила исполнительные производств о взыскании страховых взносов. Это было сделано из-за "безнадежности взыскания", однако таких решений налогового органа не было. Но женщина внесла в базу ФССП России заведомо несоответствующие действительности сведения о поступлении таких уведомлений.

Действия пристава повлекли нарушение прав и интересов общества и государства. Всего без законных на то оснований прекращено 571 исполнительное производство, остаток задолженности по которым составил почти 3,3 млн. руб.

Кроме того, как полагает следствие, еще двое коллег также прекратили исполнительные производства без законных на то оснований. Одна из них - 552 производств о взыскании страховых взносов на общую сумму почти 3,2 млн. рублей, другая - 470 исполнительных производств о взыскании страховых взносов на общую сумму 2,8 млн. рублей. Эти суммы подлежали перечислению в федеральный бюджет.

По версии следствия, их непосредственный руководитель не осуществляла должного контроля за действиями подчиненных сотрудников. Массовое незаконное прекращение исполнительных производств произошло из-за ее халатного отношения к служебным обязанностям.

Уголовные дела в отношении должностных лиц возбуждены по результатам проверки материалов УФСБ России по Вологодской области и прокуратуры города Череповца. Заместитель начальника отдела судебных приставов была отстранена от исполнения обязанностей по должности.

Следствием проведена громадная работа. Было сверено 5,5 тысяч прекращенных исполнительных производств.

Трем судебным приставам грозит суд, а расследование уголовного дела в отношении их начальницы продолжается. Злоупотребление должностными полномочиями наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей, либо лишением права занимать определенные должности, либо принудительными работами, либо арестом, либо лишением свободы на срок до четырех лет. Служебный подлог наказывается от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо принудительными работами, либо лишением свободы на срок до четырех лет.