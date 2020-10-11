Ради Гоши решил переехать в Сочи: полицейские отобрали друга-крокодила у экс-заключенного

Фотографии с крокодилом вологжане обычно привозят из Сочи. Но тут - другая история. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

У освободившегося зэка в Вологодской области полиция отобрала крокодила. Виной тому - холода.

Мужчина, освободившийся по УДО, отбывавший срок в Архангельской области, несомый ветром - своего жилья у него нет, оказался в Тарноге - небольшом райцентре, соседствующем с родиной Деда Мороза. Здесь он встал на учет в местном отделении полиции. Согласно закону, он не мог менять место жительства без письменного разрешения. И вот - он пришел в полицию за такой бумагой. Он сообщил, что намерен махнуть из северной глубинки в теплый город Сочи. Полицейские вынуждены были поинтересоваться о цели переезда. 27-летний мужчина честно признался: он хочет переехать на Черноморское побережье ради друга Гоши, которому север, скорая зима - явно не климат. Надо сказать, что в Тарноге уже прошли первые утренники, и морозы погубили цветы в палисадниках.

Мужчина, в принципе, был уже с вещами - с ним была дорожная сумка. На праздный вопрос о друге, мужчина открыл ее и предъявил полиции... крокодила. Его он купил, освободившись летом из колонии, в Архангельской области. С тех пор он двигался с Гощей на юг, но не очень-то в этом преуспел.

Правоохранители решили изъять у экс-зэка опасное животное. Очевидно, что даже такой заботливый друг не сможет обеспечить ему нужных условий.

- Освобожденный является бомжом, он не имеет жилья, построянной работы. Кроме того, у него нет денег, чтобы выехать на юг, - пояснили в пресс-службе УМВД Вологодской области.

Полицейские связались с областным УМВД. К слову, год назад вологодские полицейские сталкивались с подобным случаем : в смертельное ДТП попала владелица передвижного зоопарка вместе с животными. Женщина погибла, а экзотических животных полиции пришлось собирать по местным болотам. Среди спасенных был и крокодил. Его определили на крокодилову ферму. Вот и сейчас решили пойти таким путем. Сначала животное, предварительно замотав пасть и связав ноги скотчем, поместили в служебный автомобиль и привезли в областной центр - это около полутысячи километров. Там зверь сделал пересадку. А затем его, также на служебном авто, перевезли в Подмосковье, под Коломну. На крокодиловой ферме животное согласились принять, обследовать, если нужно - подлечить, а затем определиться с новым хозяином.

К слову, для большинства вологжан крокодилы - диковинка. Но практически в каждой семье есть снимок с этим животным - на южных пляжах за деньги принято фотографироваться с экзотическими животными.

Теперь снимок с крокодилом есть и у полицейских, которым пришлось взять заботу о друге освободившегося зэка на себя.