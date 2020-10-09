Памятник Юрию Лужкову и Людмиле Швецовой появится на Родине Деда Мороза

Фото со страницы Александра Кузьмина "ВКонтакте".

Глава Великоустюгского района Александр Кузьмин сообщил на своей страничке радостную весть: новый арт-объект появится в самом центре Великого Устюга. Как оказалось, идея принадлежит Почётным гражданам Великоустюгского района – Виктору Чучину и Владимиру Кадомкину.

Именно они провели презентацию проекта на архитектурном совете района. Они предлагают установить бронзовую скульптуру в образе мужчины, женщины и мальчика.

Как оказалось, прообразами мужчины и женщины являются главные застрельщики проекта "Великий Устюг - Родина Деда Мороза". Это москвичи. И многие их знают.

Итак, в скульптурной группе каждый может узнать Людмилу Швецову - главного куратора проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза», Юрия Лужкова - основателя резиденции Российского Деда Мороза. Мальчик, по замыслу инициаторов, является символом детской сказки и дружбы детей с Зимним Волшебником.

На архитектурном совете речь шла о том, где будет размещен этот арт-объект.

Решили, что "...скульптура будет смотреться именно в центре нашего города, между детским музейным центров и зданием фондохранилища, - пишет Александр Кузьмин. - Хотя изначальное местоположение было определено перед входной группой в вотчину Дедушки Мороза.

Как прозвучало на презентации, предусмотрено благоустройство прилегающей территории, а также информационный щит.

Пост главы района заканчивается вопросом "Как вам такая идея, земляки?". И мнения вологжане уже высказывают. Например, Галина Чебыкина предлагает, чтобы детей было двое: "Девочку бы ещё хотелось рядом.И получится Дедушка Юра, бабушка Люда со внуками..."

Предлагают различные места для установки - например, в парке или возле роддома. Пользуясь случаем, местные жители просят установить в центре города хотя бы один фонтан.

Есть и противники проекта. Некоторых, например, смущает, что это памятник чиновникам. Кого-то напрягает "советско-партийная" стилистика монумента.