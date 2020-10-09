Вологда
Еще
Радио
Вологда
Еще
Радио
Вологда
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Памятник Юрию Лужкову и Людмиле Швецовой появится на Родине Деда Мороза

Скульптуру авторам знаменитого великоустюгского проекта планировали поставить перед Вотчиной Зимнего Волшебника
Иван Чухнин
КомментироватьОставить комментарий
Фото со страницы Александра Кузьмина "ВКонтакте".

Фото со страницы Александра Кузьмина "ВКонтакте".

Глава Великоустюгского района Александр Кузьмин сообщил на своей страничке радостную весть: новый арт-объект появится в самом центре Великого Устюга. Как оказалось, идея принадлежит Почётным гражданам Великоустюгского района – Виктору Чучину и Владимиру Кадомкину.

Именно они провели презентацию проекта на архитектурном совете района. Они предлагают установить бронзовую скульптуру в образе мужчины, женщины и мальчика.

Как оказалось, прообразами мужчины и женщины являются главные застрельщики проекта "Великий Устюг - Родина Деда Мороза". Это москвичи. И многие их знают.

Итак, в скульптурной группе каждый может узнать Людмилу Швецову - главного куратора проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза», Юрия Лужкова - основателя резиденции Российского Деда Мороза. Мальчик, по замыслу инициаторов, является символом детской сказки и дружбы детей с Зимним Волшебником.

На архитектурном совете речь шла о том, где будет размещен этот арт-объект.

Решили, что "...скульптура будет смотреться именно в центре нашего города, между детским музейным центров и зданием фондохранилища, - пишет Александр Кузьмин. - Хотя изначальное местоположение было определено перед входной группой в вотчину Дедушки Мороза.

Как прозвучало на презентации, предусмотрено благоустройство прилегающей территории, а также информационный щит.

Пост главы района заканчивается вопросом "Как вам такая идея, земляки?". И мнения вологжане уже высказывают. Например, Галина Чебыкина предлагает, чтобы детей было двое: "Девочку бы ещё хотелось рядом.И получится Дедушка Юра, бабушка Люда со внуками..."

Предлагают различные места для установки - например, в парке или возле роддома. Пользуясь случаем, местные жители просят установить в центре города хотя бы один фонтан.

Есть и противники проекта. Некоторых, например, смущает, что это памятник чиновникам. Кого-то напрягает "советско-партийная" стилистика монумента.

Интересное

Рекомендуемые