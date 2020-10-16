В Вологодской области инфляция остается выше, чем в стране

Инфографика Центрального банка России.

Годовая инфляция в Вологодской области в сентябре замедлилась,но остается выше, чем в стране, сообщает отделение по Вологодской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

Годовая инфляция в Вологодской области в сентябре 2020 года снизилась до 4,1% после 4,3% в августе. Однако уровень инфляции в регионе остался более высоким, чем в целом по стране (3,7%) и Северо-Западному федеральному округу (3,6%).

Замедление инфляции на Вологодчине обусловлено увеличением предложения на отдельных продовольственных рынках, снижением спроса на ряд товаров и услуг, а также особенностями индексации образовательных услуг в текущем году.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары составил 4,9% в сентябре после 4,4% в августе. Основное влияние на ускорение непродовольственной инфляции оказал перенос в цены ослабления рубля. В результате увеличились темпы прироста цен на легковые автомобили, электротовары, одежду и обувь, подорожали смартфоны. На фоне повышения мировых цен на золото ускорились темпы роста цен на изделия из этого драгметалла.

Годовая продовольственная инфляция в сентябре снизилась до 4,0% после 4,6% в августе. Ее замедлению способствовало расширение предложения продовольствия на региональном рынке. В связи с хорошим урожаем овощей и фруктов в текущем году замедлился рост цен на яблоки и апельсины, подешевели огурцы. В связи с увеличением производства продукции животноводства в области продолжило дешеветь мясо кур, замедлились темпы роста цен на молоко и сливочное масло. После снижения спроса на кондитерские изделия подешевел шоколад, уменьшились темпы прироста цен на конфеты.

Годовая инфляция в сфере услуг в сентябре по сравнению с августом замедлилась на 0,6 п.п. до 3,2%. Темпы роста цен на услуги образования замедлились в связи с сохранением размера платы за обучение в высших учебных заведениях на 2020/2021 учебный год на уровне прошлого года.Напомним, Министерства науки и высшего образования рекомендовал это сделать. Замедление темпов роста цен на дополнительные занятия связано с меньшей, чем годом ранее индексацией. В 2019 году она была выше из-за увеличения издержек, связанных с повышением заработной платы педагогам и тарифов ЖКХ, сообщает отделение по Вологодской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.