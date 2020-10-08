Каждый день в одно и то же время

Я узнала о том, что у меня ВИЧ, в 2000 году. Это не стало для меня шокирующей новостью: к тому моменту мой муж уже более 10 лет был ВИЧ-положительным. Он отрицал существование ВИЧ и сознательно отказывался от какого-либо лечения. Только после его смерти я приняла решение лечиться.

Восемь лет назад я снова вышла замуж. Он знает о моем диагнозе, и мы посещаем врача вместе. Он здоров.

В настоящий момент ВИЧ-инфекция является хроническим заболеванием. Существует специальная терапия (антиретровирусные препараты), позволяющая сдержать развитие болезни и не допустить заражение партнера и будущего ребенка. Лечение является пожизненным.

Особое требование: пациент должен быть заинтересован в своем лечении, не пропускать приемов препаратов, соблюдать все рекомендации лечащего врача.

Почему это так важно? ВИЧ быстро мутирует, и каждый пропуск приема препарата позволяет вирусу стать устойчивее.

Своевременное обращение за медицинской помощью позволит человеку с ВИЧ прожить долгую, полноценную жизнь. Поэтому так важно знать свой ВИЧ-статус и в случае выявления вируса в организме незамедлительно начать лечение.

Сдать тест на ВИЧ можно бесплатно и анонимно:

- БУЗ ВО «Центр по профилактике инфекционных заболеваний»: г. Вологда, ул. Щетинина, д. 17А, тел. 8 (8172) 53-48-44.

- БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница №2» Центр профилактики и борьбы со СПИДом»: г. Череповец, ул. Данилова, д. 15, тел. 8 (8202) 57-36-64.

- Центральные районные больницы Вологодской области.

Телефон доверия по вопросам ВИЧ-инфекции: 8 (8172) 53-52-09

Сайт: www.hivvol.ru, Вконтакте https://vk.com/spid_centr (16+)

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.