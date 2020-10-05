Великоустюгская карета из серебра победила в конкурсе украшений России

Фото завода "Северная чернь".

Ювелирное изделие из Великого Устюга заняло первое место в XVI Всероссийском конкурсе ювелиров "Лучшие украшения России" или Junwex 2020. Шкатулка "Карета", выполненная в технике черни по серебру завоевала победу в номинации "В зеркале русских традиций". Авторами произведения искусства из серебра с черневым рисунком являются художник Ольга Петрова и мастер-ювелир Сергея Бекряшов.

Новая номинация "В зеркале русских традиций" в конкурсе посвящена 190-летию основателя русской национальной ювелирной школы П. А. Овчинникова. Всего на конкурс было представлено 42 работы от 30 компаний, причем часть изделий была продана в первые дни выставки.

В Великом Устюге бережно сохраняют и развивают традиции народного художественного промысла, сложившегося здесь еще в ХVII веке. Древнерусское искусство чернения по серебру, которым владеют местные мастера, не имеет аналогов в современном ювелирном искусстве.

Все изделия производятся ручным способом, с соблюдением в технологии основных приемов старинных мастеров.

Как констатируют искусствоведы, стиль великоустюгского черневого искусства - это уникальный черневый декор, строгая лаконичность форм и филигранность отделки на серебре.